Marko Arnautovic kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, mevkisi ne, boyu ve kilosu kaç? Marko Arnautovic GS'ye transfer oldu mu?

Tecrübeli forvet Marko Arnautovic kimdir merak edilen isimler arasında yer alıyor. Peki, Marko Arnautovic kimdir, aslen nereli, hangi mevkide oynuyor, boyu kaç, forma numarası kaç, hangi takımda oynuyor, hangi ülkenin milli futbolcusu? Marko Arnautovic transfer olacak mı? Marko Arnautovic'in hayatı, kariyeri ve biyografisi haberimizde...

MARKO ARNAUTOVİC GALATASARAY'A TRANSFER OLDU MU?

Mbaye Diagne ve Mostafa Mohamed ile yolları ayırıpHaris Seferovic'i kadrosuna katan Galatasaray, golcü arayışlarına devam ediyor. Fanatik'te yer alan habere göre, sarı kırmızılı ekip 33 yaşındaki yıldız santrfor Marko Arnautovic ile ilgileniyor.

Daha önce Süper Lig'de, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemine gelen 33 yaşındaki golcünün menajeri ile temas kurulduğu öğrenildi. Şu anda İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'nın formasını giyen ve 2 yıllık kontratı kalan Avusturyalı santrforun, 4 milyon euro üzerinde bir ücret talep ettiği ortaya çıktı. Fakat Aslan, bu rakamın çok yüksek olduğunu belirtti.

MARKO ARNAUTOVİC KİMDİR?

Marko Arnautovic (d. 19 Nisan 1989, Viyana Avusturya), kanat ve forvet mevkilerinde görev alabilen Avusturyalı futbolcudur. Şu an Serie A takımlarından Bologna'da forma giymektedir.

Marko Arnautovic doğum tarihi : 19 Nisan 1989

Marko Arnautovic kaç yaşında : 33 yaşında

Marko Arnautovic nereli : Avusturya

Marko Arnautovic hangi mevkide oynuyor : Kanat, Forvet

Marko Arnautovic hangi takımda : Bologna

Marko Arnautovic forma numarası : 9

Marko Arnautovic boyu kaç : 1.92 m

Arnautovic, kariyerine memleketi Avusturya'da, 2006'da Hollanda kulübü Twente ile sözleşme imzalamadan önce Viyana bölgesindeki bir dizi kulüpte altyapı takımlarında oynayarak başladı. De Grolsch Veste'yi etkiledi ve 2008-09 sezonunun ardından katıldı. İtalyan devi Inter Milan, sakatlığı nedeniyle sadece üç maçta forma giydi. Haziran 2010'da Alman ekibi Werder Bremen'e katıldı ve ilk takımın düzenli bir üyesi oldu. Eylül 2013'te İngiliz ekibi Stoke City'ye transfer olan Arnautovic, 145 maçta 26 gol kaydetti. Temmuz 2017'de West Ham United'a 20 milyon sterlin ve iki yıl sonra Şanghay SIPG'ye (şimdi Şanghay Limanı) 22.4 milyon sterlin karşılığında katıldı.

2008'den beri Avusturya için 100'den fazla milli maça çıkan Arnautovic, ülkenin 2016 ve 2020'de UEFA Avrupa Şampiyonası'na katılmasına yardımcı oldu. 2018'de Avusturya'da Yılın Futbolcusu seçildi.