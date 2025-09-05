Marketler saat kaçta açılıyor? A101, BİM, ŞOK, MİGROS açılış saatleri!

Pek çok kişi, özellikle sabah erken saatlerde alışveriş planı yapanlar, marketlerin saat kaçta açıldığını merak ediyor. Zincir marketlerin ve yerel bakkalların açılış-kapanış saatleri zaman zaman değişiklik gösterebildiği için vatandaşlar güncel saat bilgilerine ulaşmak istiyor. "Marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" sorularının yanıtı ve detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

2024 yılı itibarıyla ülke genelindeki birçok market sabah saat 09.00'da kapılarını açmakta ve akşam 21.00'e kadar hizmet vermektedir. Migros, CarrefourSA, A101, BİM ve ŞOK gibi büyük zincir marketler de bu saat aralığında müşterilerini ağırlamaktadır. Ancak bazı bölgelerde, özellikle yoğunluk ya da yerel düzenlemelere bağlı olarak, açılış ve kapanış saatlerinde küçük farklılıklar yaşanabilmektedir.

MARKETLER KAÇTA KAPANIYOR?

Marketlerin çalışma saatleri, bağlı oldukları zincire ve bulundukları bölgeye göre farklılık gösterebilmektedir. Ancak genel uygulamaya bakıldığında; A101, ŞOK, BİM, Migros ve CarrefourSA gibi büyük marketler genellikle 09.00 ile 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Bazı şehirlerde veya yoğun bölgelerde ise bu saat aralığı 09.00 - 22.00'ye kadar uzayabilmektedir.

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

BİM marketler haftanın yedi günü, yani Pazartesi'den Pazar'a kadar sabah 09.00'da açılmakta ve akşam 21.00'e kadar hizmet vermektedir. Türkiye genelindeki tüm BİM şubelerinde bu saatler genellikle standarttır, ancak nadir de olsa bazı bölgelerde farklılık gösterebilir.

A101 SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

A101 mağazaları da haftanın her günü 09.00 - 21.00 saatleri arasında müşterilerine hizmet sunmaktadır. Ancak bazı bölgelerde mağazaların açılış ve kapanış saatleri 10.00 - 22.00 arasında da olabilmektedir. Yerel uygulamalara bağlı olarak saatlerde küçük değişiklikler yaşanabilir.

ŞOK MARKET SAATLERİ NEDİR?

ŞOK marketler zinciri, diğer büyük perakende zincirlerinde olduğu gibi Pazartesi'den Pazar'a sabah 09.00'da açılmakta ve akşam 21.00'de kapanmaktadır. Bununla birlikte bazı şubeler, bulunduğu lokasyona göre 10.00 - 22.00 arasında hizmet verebilmektedir.

MİGROS KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Migros mağazaları haftanın 7 günü boyunca genellikle 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Buna ek olarak, Migros Hemen ve Sanal Market gibi dijital alışveriş kanalları, yoğunluğa bağlı olarak gece 00.00'a kadar sipariş alabilmektedir. Bu sayede tüketiciler diledikleri saatte alışveriş yapma kolaylığına sahip oluyor.

CARREFOURSA MARKET SAATLERİ

CarrefourSA marketleri, genel olarak sabah 10.00'da açılmakta ve akşam 22.00'ye kadar müşterilerine hizmet vermektedir. Bu saatler, büyükşehirlerdeki alışveriş merkezlerinde yer alan mağazalar için de geçerlidir. Farklı mağaza formatlarında saatlerde değişiklik olabileceğini unutmamak gerekir.