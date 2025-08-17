Manchester United - Arsenal maçı ne zaman, hangi kanalda, ilk 11ler belli oldu mu? Canlı izle!

Manchester United – Arsenal maçı ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak sorusu kadar, dev derbinin ilk 11'leri de merak konusu. Taraftarlar, teknik direktörlerin sahaya süreceği muhtemel kadroları öğrenmek için resmi açıklamaları bekliyor. Peki, Manchester United – Arsenal maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak ve ilk 11'ler belli oldu mu? İşte tüm detaylar…

MANCHESTER UNİTED - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN?

Tarih: 17 Ağustos 2025 Pazar

Başlama Saati: İngiltere saatiyle 16:30 (BST), Türkiye saatiyle 18:30 (TRT).

Stad: Old Trafford, Manchester

MANCHESTER UNİTED - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

MANCHESTER UNİTED - ARSENAL MAÇINI CANLI İZLE

Türkiye: Yayıncı kuruluş beIN Sports üzerinden karşılaşmanın canlı yayınlanması bekleniyor.

İngiltere: Maç Sky Sports Premier League ve Sky Sports Main Event kanallarından canlı yayınlanacak. Ayrıca Sky Go ve NOW TV üzerinden dijital olarak da izlenebilecek.

İŞTE İLK 11'LER!

MANCHESTER UNİTED: Altay Bayindir, Matthijs de Ligt, Leny Yoro, Luke Shaw, Diogo Dalot, Mason Mount, Bruno Fernandes, Patrick Dorgu, Casemiro, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha

ARSENAL: David Raya, William Saliba, Ben White, Gabriel, Riccardo Calafiori, Martin Oedegaard, Martin Zubimendi, Declan Rice, Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, Gabriel Martinelli