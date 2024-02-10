10 Şubat Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Manchester City - Everton maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Manchester City - Everton CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Manchester City - Everton maçı hangi kanalda, saat kaçta? Manchester City - Everton maçı nereden izlenir?

MANCHESTER CİTY - EVERTON MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Manchester City ile Everton arasındaki İngiltere Premier Lig maçı, 10 Şubat Cumartesi günü saat 15:30'da Manchester'da, Etihad Stadyumu'nda oynanacak. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler Bein Sports 3 ve beIN Sports Tod TV kanallarından takip edebilirler.

Bein Sports 3, Digiturk 79, Kablo TV 234 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.