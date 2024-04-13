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Mallorca Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Mallorca Real Madrid hangi kanalda, şifresiz mi?

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Mallorca Real Madridmaçı ne zaman ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. Spor tutkunlarının merakla beklediği Mallorca Real Madridmaçı şifresiz mi ve Mallorca Real Madridmaçı hakemi kim olduğu gündeme geliyor. Büyük karşılaşma bugün gerçekleşiyor. Mallorca Real Madridmaçı ne zaman, saat kaçta? Mallorca Real Madridhangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

Mallorca Real MadridMAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Mallorca Real Madridarasındaki maç, S Sport Plus, S Sport 2 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

Mallorca Real MadridMAÇICANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport 2, Kablo TV 241, Tivibu 74, Turkcell TV+ 78, Vodafone TV 12 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

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Mallorca Real MadridMAÇI HANGİ GÜN?

Mallorca Real MadridMaçı, 13 Nisan Cumartesi günü oynanacak.

Mallorca Real MadridMAÇI SAAT KAÇTA?

Mallorca Real MadridMaçı, saat 19.30'da başlayacak.

Mallorca Real MadridMAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mallorca Real Madridkarşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı,Palma de Mallorca'da, Visit Mallorca Stadyumu'nda oynanacak.

Osman Demir
Osman Demir
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