Mahmud Ustaosmanoğlu son durumu, sağlık durumu nasıl? İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu sağlık durumu! - Haberler

Mahmud Ustaosmanoğlu son durumu merak ediliyor. İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, durumunun kötüye gitmesinin ardından kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı. Peki, Mahmud Ustaosmanoğlu son durumu nasıl? İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu sağlık durumu!

MAHMUD USTAOSMANOĞLU SON DURUMU

İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ustaosmanoğlu'nun tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor.

YAŞLILIĞA BAĞLI NEDENLER

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre,93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu'nun, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü aktarıldı.

MAHMUT USTAOSMANOĞLU KİMDİR?

Mahmut Ustaosmanoğlu ya da bilinen adıyla Mahmut Efendi (d. 1929, Of, Trabzon), İsmailağa Cemaati'nin lideri ve şeyhi, Müslüman Türk din adamı, mutasavvıf.

CEMAATİN SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM GELDİ

Cemaatin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "Üstadımız Mahmud Efendi Hazretlerimiz enfeksiyona bağlı rahatsızlanması sebebiyle hastanede müşahede altına alınmıştır. Şeyhimizin tez zamanda şifa bulması için başta ihvanımız olmak üzere Efendi Hazretlerimizin tüm sevenlerini duaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

İYİ PARTİLİ İSİMDEN USTAOSMANOĞLU İÇİN "ŞİFA" MESAJI

Tedavisine yoğun bakımda devam edilen Ustaosmanoğlu ile ilgili bir paylaşımsa sosyal medyada adeta gündem yarattı. İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'na şifa diledi.

Usta paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Ömrünü İslam'a adamış bir isim Mahmut Ustaosmanoğlu. Allah'tan acil şifalar dilerim."

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