Mahalleye inen ayı arkasına bile bakmadan böyle kaçtı - Haberler

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Mahalleye inen ayı arkasına bile bakmadan böyle kaçtı

İhlas Haber Ajansı - Batuhan Saçar - Genel
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Mahalleye inen ayı arkasına bile bakmadan böyle kaçtı Ayıyı karşısında görünce telefonuna sarıldı Sakarya'nın Hendek ilçesinde mahalleye inen ve arkasına bile bakmadan kaçan ayı, aracı ile seyir halinde olan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

HENDEK, SAKARYA (İHA) - Mahalleye inen ayı arkasına bile bakmadan böyle kaçtı

Ayıyı karşısında görünce telefonuna sarıldı

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde mahalleye inen ve arkasına bile bakmadan kaçan ayı, aracı ile seyir halinde olan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Hendek ilçesinde yiyecek arayışında olan bir ayı, Dikmen Mahallesi'ne indi. Gece saatlerinde bölgeye inen ayı, o esnada aracı ile seyir halinde olan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde; aracı gören ayının cadde üzerinde adeta arkasına bile bakmadan kaçtığı anlar ve bölgedeki ormanlık alana yönelmesi yer aldı.

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Saçar - Genel

Sakarya, Hendek, Genel, Haberler

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