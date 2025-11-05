Haberler

Magic Osman Ajax Galatasaray maçı tahmini ne?

Magic Osman Ajax Galatasaray maçı tahmini ne?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Frankfurt ve Liverpool maçlarını doğru tahmin ederek adından sıkça söz ettiren Magic Osman, futbolseverlerin ilgisini üzerine çekmişti. Şimdi ise herkesin merak ettiği soru şu: Magic Osman, Ajax ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşma için nasıl bir tahminde bulundu?

Frankfurt ve Liverpool karşılaşmalarındaki isabetli öngörüleriyle gündem olan Magic Osman, yeni maç öncesi futbol kamuoyunun odağında. Peki, bu kez Ajax– Galatasaray mücadelesi hakkında ne düşünüyor, hangi sonucu öngörüyor?

MAGIC OSMAN'IN KEHANETİ YİNE GÜNDEMDE

Sosyal medyada "Magic Osman" adıyla tanınan kullanıcı, ilk kez Galatasaray'ın 5-1 mağlup olduğu Frankfurt karşılaşması öncesinde yaptığı doğru skor tahminiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Ardından Liverpool'un mutlak favori olduğu mücadele için "Galatasaray 1-0 kazanır" öngörüsünde bulunarak bir kez daha haklı çıkmış ve bu tahminiyle futbolseverlerin gündemine oturmuştu.

GALATASARAY AVRUPA SAHNESİNDE YENİ SINAVDA

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ederken Galatasaray, 4. hafta mücadelesinde Ajax ile yarın (çarşamba) saat 23.00'te karşı karşıya gelecek. Taraftarlar, bu önemli maç öncesinde bir kez daha Magic Osman'ın tahminini merakla bekliyor.

MAGIC OSMAN'IN AJAX–GALATASARAY TAHMİNİ

Magic Osman, dev mücadele için öngörüsünü paylaştı: Ajax 2 – 5 Galatasaray.

Daha önceki isabetli tahminleriyle ün kazanan fenomenin bu yeni tahmini, sosyal medyada şimdiden geniş yankı buldu.

Magic Osman Ajax Galatasaray maçı tahmini ne?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Spor
Ordu'da taş ocağında göçük: 2 işçi enkaz altında

Ordu'da taş ocağında göçük! Enkaz altında kalanlar var
Bakan Fidan'ın göğsünün kabardığı an!

Bunu beklemiyordu! Bakan Fidan'ın göğsünün kabardığı an
Sındırgı 'afet bölgesi' ilan edildi

Günlerdir diken üstünde olan ilçemiz için beklenen adım atıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lübnan basınından bomba iddia: Mısır, Türkiye'nin Gazze'de olmasına karşı çıktı

Türkiye ile Mısır'ın arasını açacak "Gazze" iddiası
Seçimi kazanan Zohran Mamdani: Trump beni izlediğini biliyorum, sesi aç

Seçimi kazanan Müslüman başkandan Trump'ın savurduğu tehdide yanıt
Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir

Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir
Terörsüz Türkiye Komisyonu toplantısı ertelendi

Gözlerin çevrildiği süreç komisyonu toplantısı ertelendi
Lübnan basınından bomba iddia: Mısır, Türkiye'nin Gazze'de olmasına karşı çıktı

Türkiye ile Mısır'ın arasını açacak "Gazze" iddiası
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Şeriatla yönetilen ülkede Cadılar Bayramı coşkusu

Görüntüler şeriatla yönetilen ülkeden
Demirtaş'tan yeni mesaj: Milletvekilleri riskleri göze alarak İmralı'ya gitmelidir

Demirtaş'tan yeni mesaj var! Cezaevi çıkışında okudular
Derbi primi yatan Jhon Duran'dan flaş hareket

Derbi primini hesabında gören Duran'dan flaş hareket
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Devrim' dedi, bütün salon ayağa kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devrim" dedi, bütün salon ayağa kalktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilk yorum: Bütün taraflar dinlenmeli

Bahçeli'nin Öcalan çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalamadı
Avcılar'da kümes yangını: 50 hayvan öldü

Sokaktaki yangın onlarca hayvanı telef etti
Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio İstanbul'da

Dünyaca ünlü model Karaköy sokaklarında ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.