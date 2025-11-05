Magic Osman Ajax Galatasaray maçı tahmini ne?

Frankfurt ve Liverpool karşılaşmalarındaki isabetli öngörüleriyle gündem olan Magic Osman, yeni maç öncesi futbol kamuoyunun odağında. Peki, bu kez Ajax– Galatasaray mücadelesi hakkında ne düşünüyor, hangi sonucu öngörüyor?

MAGIC OSMAN'IN KEHANETİ YİNE GÜNDEMDE

Sosyal medyada "Magic Osman" adıyla tanınan kullanıcı, ilk kez Galatasaray'ın 5-1 mağlup olduğu Frankfurt karşılaşması öncesinde yaptığı doğru skor tahminiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Ardından Liverpool'un mutlak favori olduğu mücadele için "Galatasaray 1-0 kazanır" öngörüsünde bulunarak bir kez daha haklı çıkmış ve bu tahminiyle futbolseverlerin gündemine oturmuştu.

GALATASARAY AVRUPA SAHNESİNDE YENİ SINAVDA

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ederken Galatasaray, 4. hafta mücadelesinde Ajax ile yarın (çarşamba) saat 23.00'te karşı karşıya gelecek. Taraftarlar, bu önemli maç öncesinde bir kez daha Magic Osman'ın tahminini merakla bekliyor.

MAGIC OSMAN'IN AJAX–GALATASARAY TAHMİNİ

Magic Osman, dev mücadele için öngörüsünü paylaştı: Ajax 2 – 5 Galatasaray.

Daha önceki isabetli tahminleriyle ün kazanan fenomenin bu yeni tahmini, sosyal medyada şimdiden geniş yankı buldu.