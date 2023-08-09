BluTV'de yayınlanacak olan Magarsus dizisi oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çekiyor. Merve Dizdar, Berkay Ateş ve Çağlar Ertuğrul'un yer aldığı Magarsus dizisi ne zaman yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Magarsus dizisi ne zaman yayınlanacak? Magarsus dizisi konusu nedir, oyuncu kadrosu kimler?

Magarsus dizisi ne zaman yayınlanacak ve Magarsus dizisi konusu nedir, oyuncu kadrosu kimler olduğu sıklıkla araştırılıyor. BluTV'de yayınlanacak olanMagarsus konusu nedir ve oyuncu kadrosunda kimler var merak ediliyor. Magarsus dizisi ne zaman izleyicisiyle buluşacağı gündeme geliyor. Magarsus dizisi konusu nedir, oyuncu kadrosu kimler? Detaylar haberimizdedir…

MAGARSUS DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Magarsus 10 Ağustos'ta BluTV'de seyircisi ile buluşuyor.

MAGARSUS DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dört tarafı narenciye bahçeleriyle sarılı, sırtını Magarsus Antik Kenti'ne yaslamış bir sahil ilçesi Sarıbahçe... Despot bir narenciye tüccarı Halil Kurak… Ve bu narenciye krallığını ileride yönetmeye talip üç muhtemel varis... Tansu, Turgut ve Beton…

MAGARSUS DİZİSİ OYUNCU KADROSU