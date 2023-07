Madonna kaç yaşında ve Madonna kimdir, nereli soruları gündeme geliyor. Madonna şarkıları listesi ve son şarkısı gündeme geliyor. Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna kaç yaşında ve Madonna kimdir, nereli olduğu araştırılıyor. Madonna şarkıları listesi ve en son çıkardığı şarkı sevenleri tarafından merak ediliyor. Madonna kaç yaşında? Madonna kimdir, nereli? Madonna şarkıları listesi! Detaylar haberimizdedir…

MADONNA KİMDİR?

Madonna Louise Ciccone 16 Ağustos 1958 tarihinde ABD'de dünyaya gelmiştir. 7 Grammy Ödülü sahibi Amerikalı şarkıcı, şarkı yazarı, oyuncu ve iş insanı. 1980'lerden beri "Pop'un Kraliçesi" olarak anılır. Kırk yılı aşkın süredir en önemli kültürel simgelerden biridir. Ana akım popüler müzikteki söz içeriğinin sınırlarını genişleterek büyük bir popülerlik elde etti ve video klip görüntüleriyle MTV'de bir fikstür oluşturdu. Müziği ile görünümünü sürekli yeniden keşfetmesi ve müzik endüstrisindeki özerklik standardını elinde tutmasıyla bilinir. Müzik eleştirmenleri kendisi hakkında farklı övgüler sundu, ayrıca yenilikçi müzik yapımlarıyla çeşitli tartışmalara neden oldu. Dünya genelinde çok sayıda sanatçı üzerinde etki bıraktı. Rolling Stone dergisinin hazırladığı "Tüm Zamanların En Büyük 100 Sanatçısı" listesinde 36. sıradadır.

Bay City, Michigan'da doğan Madonna, modern dans alanında kariyer yapmak üzere 1978 yılında New York'a taşındı. Breakfast Club ve Emmy gibi müzik gruplarında davulcu, gitarist ve vokalist olarak görev aldıktan sonra Sire Records ile 1982'de anlaşma imzalayarak 1983'te kendi adını verdiği çıkış albümünü yayımladı. Bu albümü, aralarında dünya çapında ticari başarı kazanan Like A Virgin (1984), True Blue (1986) ve Like A Prayer (1989) albümleri ve Grammy Ödülü kazanan Ray of Light (1998) ve Confessions on a Dance Floor (2005) dahil olmak üzere bir dizi albüm takip etti. Madonna, kariyeri boyunca şarkılarının birçoğunu yazıp besteledi; "Like a Virgin", "Into the Groove", "Papa Don't Preach", "Like a Prayer", "Vogue", "Frozen", "Music", "Hung Up" ve "4 Minutes" dahil olmak üzere birçoğu dünya çapında müzik listelerinde bir numaraya yükselerek hit oldu.