Maçkolik uygulaması futbolseverlerin sıklıkla kullandığı uygulamalardan biridir. Maçkolik hakkında merak edilenler arasında ise Maçkolik sahibi kim? Maçkolik kimin? Maçkolik sahibi Erdem Yurdanur kimdir? soruları yer aldı.

MAÇKOLİK SAHİBİ KİM?

Erdem Yurdanur kendi hayatını resmi internet sitesinde şöyle paylaştı;

"10 Aralık 1968'de Uşak'ın Güre köyünde doğmuşum. Babam Güre'den çıkmış nadir üniversite mezunlarından birisi. 25 yıl Uşak'ta avukatlık yaptı, şimdi Güre'de ve Uşak'ta emekliliğini geçirmekte. Annem ise Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Yeleğen köyünden ve ilkokul mezunuydu. 1983 yılında, ben 14 yaşında o da henüz 39 yaşındayken ani bir hastalık sonucu kaybettik.

İlkokul, ortaokul ve liseyi Uşak'ta okuduktan sonra 1985'de İstanbul'a Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'ni kazanarak geldim. Arada 1991-1992 arası askerlik için Ankara'ya gitmek dışında 2013 Temmuz ayına kadar 28 yıl hep İstanbul'da yaşadım. Hep İstanbul'da yaşayacağımı düşünürken, Temmuz 2013'den sonra ailecek İngiltere'ye, Londra'ya taşındık ve 2019 yılında UK vatandaşlığını da alarak çifte vatandaşlık statüsünü kazandık. Bundan sonrası ne olur belli olmaz tabi ama şimdilik Londra'dayız.

1990'da üniversiteyi bitirip Arçelik'te bilgi işlem bölümünde çalışmaya başladım. Okuldayken yazılımcı olmayı düşünmezken Arçelik'teki 5 yılım yazılımcılık anlamında dolu dolu geçti.Sonrasında 1995'de beraber çalıştığım arkadaşlarımla birlikte 6 kişi istifa edip Türkiye'nın ilk yazılım şirketlerinden birisi olan Coretech'i kurduk. Büyük şirketlere yurt içi ve dışında yazılımlar yaptık, çok güzel projeler ürettik.

Sonra Coretech'deyken 1999 yılında internet ile ilgilenmeye başladım ve bu ilgi Coretech ortaklarının da ortak olduğu Kokteyl'in kurulmasına neden oldu. Kokteyl'deki ortağım Tarkan ile sadece internet ve mobil işler yapmaya başladık. Coretech B2B işler yaparken Kokteyl olarak biz sadece B2C işler yaptık. Sadece kendi hayallerimizin peşinde koştuk, iyi ki de koşmuşuz.

Beygir.com, Mackolik.com, Sahadan.com gibi siteler bu hayalin sonucu ortaya çıktı. Spor ile ilgili işlerimizi Mackolik A.Ş. adında ayrı bir şirket haline getirdik, Kokteyl A.Ş. başka işler de yapmaya başladı, ama bunların hepsi zevk alacağımız ve kendi hayalimiz olan projeler oldu.

Mackolik A.Ş.'deki hisselerimizin önce 2012 yılında %51'ini, sonra 2016 yılında kalanını İngiliz Perform Group'a sattık. Bu 4 yıl boyunca onlarla birlikte Mackolik markasıyla değil ama tamamen bizim teknolojimiz ile dünya çapında işler yapmak için çalıştık.

2014 yılında Mackolik'i de satın alan İngiliz ortaklarımla mobil oyun sektöründe büyük gelişmeler olacağını düşünerek Masomo'yu kurduk. Daha sonra Türkiye'de geliştirilmiş olan Kafa Topu isimli oyunu, Masomo içine alarak geliştiricisi olan arkadaşlarımızla ortak olduk. 2019 yılında Masomo'yu da dünyanın en büyük mobil oyun şirketlerinden Miniclip'e Türkiye oyun sektöründeki en büyük satışlarından birisi olarak sattık.

Böylece kurmuş olduğu iki şirketi de satan ilk girişimci olduğumu sanıyorum.

2016 yılında Kokteyl A.Ş.'de uzun yıllardır birlikte çalıştığımız arkadaşlarımız ile ortak olduk ve bundan sonra yolumuza 9 ortak olarak devam ediyoruz. Birlikte yine sadece kendi hayallerimiz olan projelerle uğraşıyoruz. Üzerinde en çok uğraştığımız ve çok inanarak her anını heyecanla yaşadığımız projemiz Admost ( www.admost.com)

Hayatımın en önemli parçasını işim oluşturuyor, çünkü üretmeyi, başarmayı tutku derecesinde seviyorum. Daha çok işimin teknik tarafları ile uğraşmayı sevmeme rağmen, kendi şirketimin yöneticisi olarak ilgilenmediğim ve uğraşmadığım herhangi bir konu yok. 30 küsur yıllık iş hayatımda hiç sekreterim ya da şoförüm olmadı ve hiç de eksikliğini hissetmedim.

Sıra dışı işler yapmayı, birlikte çalıştığım insanların sevgisini ve saygısını kazanmayı çok önemsiyorum. İnsan emeğinin en kutsal değer olduğuna inanıyorum, bu nedenle hem emeğimin karşılığını almak için çok çaba harcıyorum hem de kazandıklarımı birlikte emek harcadığımız ve birlikte ürettiğimiz çalışanlarımla paylaşmaya gayret ediyorum.

Başkalarına bey demeyi sevmem, bana da bey denilmesinden hoşlanmam, adımla hitap edilmesini ya da abi denmesini tercih ederim. Abi-kardeş dışındaki her türlü hiyerarşiden ve otoriteden rahatsız olurum, mümkünse uzak durmaya çalışırım.

Eşim Ayşegül ile 1999'da evlendik, kendisi biyokimya uzmanı doktor. Ama zamanının büyük kısmını kızlarım Ezgi ve Esin için harcıyor. Bugüne kadar neyi becerebildiysem onun fazlasıyla katkısı var. Aldığım her kararda, sağlamasını onunla yapmazsam rahat edemem. Kendisi sadece hayat arkadaşım değil, aynı zamanda en iyi arkadaşım.

Son yıllarda yelkenli teknemle denizde olmak, yeni adalar, koylar keşfetmek en büyük hobim haline geldi. Her yıl teknede geçirdiğim zamanı artırmaya, yeni yerler keşfetmeye çalışıyorum. Köpeğim Otis ile her gün en az 15km yürümek, o sırada podcast, roman, müzik dinlemek ve kendimi, bütün sorumluluklardan arınmış halde doğa ile bütünleşmiş hissetmek bana oldukça iyi geliyor. Sanırım insan yaşlandıkça doğanın değerini her şeyden daha çok anlıyor."