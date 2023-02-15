MAÇ ÖZETİ| PSG- Bayern Münih maç özeti! PSG 0-1 Bayern Münih maçı özet izle! PSG- Bayern Münih maçı golleri kim attı, kaç kaç bitti?

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda ilk maçlar oynandı. Bayern Münih, yıldızlar topluluğu PSG'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti. Futbolseverler ise PSG- Bayern Münih maç özeti! PSG 0-1 Bayern Münih maçı özet izle! PSG- Bayern Münih maçı golleri kim attı, kaç kaç bitti? araması yaptı.

Bayern Münih, yıldızlar topluluğu Psg'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti. İtalya'daki maçta ise Milan, Tottenham'ı 1-0'lık skorla devirdi. Şampiyonlar Ligi'nde depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. Merak edilenler arasında ise PSG- Bayern Münih maç özeti! PSG 0-1 Bayern Münih maçı özet izle! PSG- Bayern Münih maçı golleri kim attı, kaç kaç bitti? soruları yer aldı.

PSG- BAYERN MÜNİH MAÇ ÖZETİ İZLE!

PSG- Bayern Münih maçının özeti ExxenSpor YouTube kanalında yayınlanmıştır. Maçın özetini izlemek için ExxenSpor YouTube kanalını ziyaret edebilirsiniz.

Uefa Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda perde Fransa ve İtalya'daki maçlarla açıldı. Karşılaşmalardan önce ülkemizde ve Suriye'de yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. Sahaya Türkçe ve Arapça "Yanınızdayız" pankartıyla çıkılırken, PSG taraftarları Türkiye ve Suriye bayrakları açtı. Yıldızlar topluluğu PSG, evinde Bayern Münih'e kaybetti. Alman ekibi, 53. dakikada Coman'ın attığı golle maçtan galip ayrıldı.

İtalya'da Milan ile Tottenham karşı karşıya geldi. Milan, maçı 1-0'lık skorla kazandı. Karşılaşmadaki tek golü 7'nci dakikada Brahim Diaz kaydetti.