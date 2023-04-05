MAÇ ÖZETİ | Juventus - Inter maç özeti! Juventus - Inter maçı kaç kaç bitti? Juventus - Inter maçı özeti izle!

İtalya Kupası yarı final ilk maçında Juventus ile Inter karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi. Futbolseverlerin sıkı sıkıya takip ettiği İtalya Kupası yarı final maçı olan Juventus - Inter maçının özeti ise merak ediliyor. Juventus - Inter maç özeti! Juventus - Inter maçı kaç kaç bitti? Juventus - Inter maçı özeti izle!

İtalya Kupası yarı final ilk maçında Juventus, sahasında Inter ile kozlarını paylaştı. Ev sahibi ekibin 83'üncü dakikada öne geçtiği karşılaşmada konuk ekip 90+5'te penaltıdan bulduğu golle skoru eşitledi. İtalya Kupası yarı final maçı karşılaşması olan Juventus - Inter maçının kaç kaç bittiği merak ediliyor. Arama motorlarında Juventus - Inter maç özeti! Juventus - Inter maçı kaç kaç bitti? Juventus - Inter maçı özeti izle! araması yapılıyor.

JUVENTUS - INTER MAÇ ÖZETİ!

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İtalya Kupası yarı final ilk maçında Juventus, sahasında Inter ile kozlarını paylaştı. Ev sahibi ekibin 83'üncü dakikada öne geçtiği karşılaşmada konuk ekip 90+5'te penaltıdan bulduğu golle skoru eşitledi ve maç 1-1 berabere bitti. Penaltı golü sonrası yaşanan gerginlikte İnter'den Lukaku ve Handanovic, Juventus'tan ise Cuadrado kırmızı kart gördü. İlk yarısı 0-0 biten maçta ev sahibi Juventus, 83. dakikada Juan Cuadrado'nun golüyle öne geçti.

Bremer'in 90+4. dakikada ceza sahası içinde elle oynaması sonrası Inter penaltı kazandı. Romelu Lukaku, 90+5'te penaltı noktasından skoru eşitledi ve mücadele bu sonuçla tamamlandı. Penaltı golü sonrası yaşanan gerginlikte İnter'den Lukaku ve Handanovic, Juventus'tan ise Cuadrado kırmızı kart gördü.

RÖVANŞ 26 NİSAN'DA

Juventus ile Inter arasındaki rövanş maçı 26 Nisan TSİ 22.00'de Milano'da oynanacak. Yarı finalin diğer ayağında ise Cremonese ile Fiorentina karşı karşıya gelecek.