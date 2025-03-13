Lucas Torreira ve Duygu German sevgili mi? Torreira'nın yeni sevgilisi kim?

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira'nın, sosyal medya fenomeni Duygu German ile aşk yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Daha önce oyuncu Devrim Özkan ile ilişkisiyle konuşulan Torreira'nın, yeni bir aşka yelken açtığı söylentileri taraftarlar arasında merak konusu oldu. Peki, Lucas Torreira'nın yeni sevgilisi kim?? Lucas Torreira ve Duygu German sevgili mi? Detaylar haberimizde...

LUCAS TORREIRA VE DUYGU GERMAN SEVGİLİ Mİ?

Geçtiğimiz aylarda Devrim Özkan ile ilişkisini sonlandıran Lucas Torreira'nın, sosyal medya fenomeni Duygu German ile birlikte olduğu iddiaları magazin dünyasında geniş yankı buldu. İkilinin birlikte çekilmiş fotoğrafları ve sosyal medyada birbirlerini takip etmeye başlamaları, aşk dedikodularını güçlendirdi. Ancak, hem Torreira hem de German cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Lucas Torreira

Duygu German

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