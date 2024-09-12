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Lojistik Sektöründe Stratejik Liderlik

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Lojistik sektörünün hızla değişen dinamiklerine ayak uyduran ve yenilikçi çözümler üreten Ayşenur Can, sektöre yön veriyor. UPS'te Afrika ve Türkiye'den sorumlu Mühendislik Müdürü olarak görev yapan Can, dijital dönüşüm ve operasyonel süreçlerin optimizasyonu üzerine projeleriyle öne çıkıyor. Analitik düşünmenin önemine vurgu yapan Can, bu yaklaşımın liderlerin sektörel dinamiklere uyum sağlamasını ve organizasyonun rekabet gücünü artırdığını belirtiyor.

Lojistik sektörü, küreselleşmenin getirdiği hızla değişen dinamiklerle başa çıkmak zorunda. Bu değişim sürecinde öne çıkan liderlerden biri de Ayşenur Can oldu. Sektördeki 13 yıllık tecrübesiyle tanınan Can, stratejik düşünme ve yenilikçi çözümler üretme konusundaki yetkinliğiyle dikkat çekiyor. Özellikle dijital dönüşüm ve operasyonel süreçlerin optimizasyonu üzerine gerçekleştirdiği projelerle sektöre yön veren isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

UPS'te Afrika ve Türkiye'den sorumlu Mühendislik Müdürü olarak görev yapan Ayşenur Can, lojistik süreçlerinde analitik düşünmenin önemine vurguladı.

"Analitik düşünme, sadece mevcut süreçleri iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda geleceğe yönelik stratejik kararlar almayı da mümkün kılar. Bu yaklaşım, bir liderin değişen sektörel dinamiklere hızlı uyum sağlamasını ve organizasyonun rekabet gücünü artırmasını sağlar," diyen Can, bu stratejik bakış açısının lojistik firmalarının operasyonel performansını artırmada kritik olduğunu belirti.

Can, "Analitik düşünce, bir liderin vizyonunu netleştirmesine ve bu vizyonu ekibiyle paylaşmasına olanak tanır. Bu sayede tüm organizasyonun aynı hedefe odaklanması sağlanır," diyerek stratejik düşünmenin önemini bir kez daha vurguluyor.

Lojistik Sektöründe Stratejik Liderlik

Ayşenur Can Kimdir?

Ayşenur Can, lojistik sektöründe 13 yıllık deneyime sahip bir liderdir. Operasyonel mükemmeliyet ve mühendislik bölümleri gibi pozisyonlarda çalışarak geniş bir yetkinlik alanı geliştirmiştir. Endüstri mühendisliği lisans ve yüksek lisans derecelerine sahip olan Can, şu anda UPS'te Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Mühendislik Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Ayrıca, Stevie Awards gibi prestijli organizasyonlarda jüri üyeliği yapmış ve sektördeki başarılarını uluslararası platformlara taşımıştır. Can, liderlik anlayışında analitik düşünme, stratejik karar alma ve lojistik süreçlerine öncülük etmeye devam ediyor.

Haberler.com / İzzet Aydın - Advertorial Bülten
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