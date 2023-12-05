Gupse Özay'ın senaryosunu kaleme alıp başrolünde yer aldığı Lohusa yakında seyirciyle buluşacak. Peki, Lohusa hangi kanalda, hangi platformda yayınlanacak? Lohusa filmi ne zaman vizyona giriyor?

Lohusa filmi ne zaman vizyona giriyor? Lohusa hangi kanalda, hangi platformda yayınlanacak?

Deliha, Görümce, Deliha 2, Eltilerin Savaşı gibi gişede milyon seyirci sınırını aşan filmlere imza atan Gupse Özay'ın yeni filmi Lohusa yakında seyirciye merhaba diyecek. Lohusa filmi ne zaman vizyona giriyor? Lohusa hangi kanalda, hangi platformda yayınlanacak?

LOHUSA FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRİYOR?

Gupse Özay'ın senaryosunu kaleme alıp başrolünde yer aldığı Lohusa filmi 19 Ocak 2024'te seyirciyle buluşacak.

GUPSE ÖZAY KİMDİR?

Gupse Özay (d. 30 Temmuz 1984, İzmir), Çerkes asıllı Türk oyuncu, sunucu, komedyen, senarist ve yönetmen. Çerkes kökenli bir ailenin en küçük çocuğu olarak 30 Temmuz 1984 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Çerkesçe olan adı "canımın içi" anlamına gelmektedir. Ege Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü mezunudur.

Üniversite yıllarında dostlarıyla çektikleri Yaman Yaşamışım adlı belgesel ile ödül almıştır.TRT'den yapım şirketlerine, magazin dergilerinden dizi setlerine kadar kariyerine yarayacak her alanı denemiştir. Daha sonrasında 4 yıl reklam yazarlığı yapmış ve ardından işinden ayrılarak dizi sektörüne geçmiştir. Birkaç dizi denemesinden sonra, arkadaşlarıyla psikolog skeçlerini gerçekleştirmiş; bu sayede de Yalan Dünya dizisinde rol kapmıştır. Bu dizi sayesinde tanınan ve adından söz ettiren Özay, dizideki rolü ile birlikte Dacia'nın reklamında rol almıştır.

Gupse Özay, 14 Kasım 2014 tarihinde vizyona giren ve senaryosunu kendi yazdığı, yönetmenliğini Hakan Algül'ün üstlendiği ilk sinema filmi Deliha'da Zeliha karakteriyle izleyici karşısına çıktı. 8 Nisan 2016 tarihinde vizyona giren Küçük Esnaf filminde Burcu karakteriyle başrol oynadı. 2 Aralık 2016'da vizyona giren ve senaryosunu kendi yazdığı Görümce filminin aynı zamanda ana karakterini canlandırdı. 11 Ocak 2018 tarihinde ise hem senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği, hem de başrolünde yer aldığı Deliha 2 filmi vizyona girdi.

31 Ocak 2020 tarihinde, hem yazıp hem oynadığı Eltilerin Savaşı adlı komedi filmi vizyona girmiştir. 2020-2022 yılları arasında ise UN Woman Turkey'nin sözcüsü olmuştur.