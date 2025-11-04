Haberler

Liverpool taraftarlarından Arda Güler'e olay tepki

Güncelleme:
Liverpool taraftarları, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Real Madrid maçında eski futbolcuları Trent Alexander-Arnold ile birlikte milli futbolcumuz Arda Güler'e tepki gösterdi. Bu tepkinin nedeninin Arda'nın aylar önce Liverpoollu futbolcu Dominik Szoboszlai ile milli maçta yaşadığı tartışma olduğu düşünülüyor.

  • Liverpool taraftarları, Real Madrid'e transfer olan Trent Alexander-Arnold ve Arda Güler'e tepki gösterdi.
  • Arda Güler ve Dominik Szoboszlai, Türkiye-Macaristan maçında gerginlik yaşadı.
  • Arda Güler, maçta Szoboszlai'ye 'Sus' işareti yaptı ve maç sonrası Macaristan'ın faullerle sindirmeye çalıştığını belirtti.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta maçında Premier Lig ekibi Liverpool, sahasında La Liga ekibi Real Madrid'i konuk etti.

TARAFTARLARDAN ARDA GÜLER'E TEPKİ

Liverpool taraftarları, yaz transfer döneminde takımdan ayrılarak Real Madrid'e transfer olan İngiliz sağ bek Trent Alexander-Arnold'a tepki gösterdi. Arnold'ın yanı sıra taraftarlar, milli yıldızımız Arda Güler'e de büyük tepki gösterdi.

TEPKİ GÖSTERMELERİNİN NEDENİ

Bu tepki üzerine futbolseverler Arda Güler'e neden tepki gösterildiğini merak etti. Bu tepkinin nedeninin Arda Güler'in Liverpoollu futbolcu Dominik Szoboszlai ile yaşadığı olay olabileceği düşünülüyor.

ARDA VE SZOBOSZLAI ARASINDA NE OLDU?

Arda Güler ve Szoboszlai, geçtiğimiz aylarda oynanan Türkiye-Macaristan maçında gerginlik yaşamıştı. Milli yıldız, Macar futbolcuya, "Sus" işareti yapmış, maçın ardından da bir paylaşım yaparak "Macaristan ilk 15-20 dakika bizi faullerle sindirmeye çalıştı ama Türk forması giyen hiç kimse bunlardan korkmaz. Bunu da gösterdik. Ama saha içerisinde böyle şeyler oluyor." demişti.

