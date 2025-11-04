Haberler

Liverpool Real Madrid tek maç mı, rövanşı var mı?

Liverpool Real Madrid tek maç mı, rövanşı var mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Liverpool ile Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kozlarını paylaşacak. Futbolseverler, bu dev karşılaşmanın hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını, ayrıca yayının şifresiz olup olmadığını öğrenmek istiyor. Liverpool Real Madrid tek maç mı, rövanşı var mı?

Avrupa futbolunun en heyecan verici mücadelelerinden biri olan Liverpool – Real Madrid maçı öncesinde taraftarlar, canlı yayın bilgilerini ve maçın detaylarını araştırıyor. Karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve şifre durumu sporseverlerin gündeminde.

LIVERPOOL - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Uefa Şampiyonlar Ligi heyecanında Liverpool ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Futbol tutkunları, bu dev mücadeleyi tabii Spor ekranlarından canlı olarak izleyebilecekler.

LIVERPOOL - REAL MADRID MAÇI CANLI YAYIN VE FREKANS BİLGİLERİ

Karşılaşma tabii Spor kanalından şifreli olarak yayınlanacak. Maç, Turkcell TV+ platformunda 75. kanal üzerinden ve Türksat uydusu ile internet yayını aracılığıyla izlenebilecek.

Liverpool Real Madrid tek maç mı, rövanşı var mı?

LIVERPOOL - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN?

Liverpool ile Real Madrid arasındaki dev karşılaşma, 4 Kasım Salı günü oynanacak.

LIVERPOOL - REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde nefesleri kesecek olan Liverpool – Real Madrid mücadelesi, saat 23.00'te başlayacak.

LIVERPOOL - REAL MADRID MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Dev mücadeleye İngiltere'nin Liverpool kentinde yer alan Anfield Stadyumu ev sahipliği yapacak. Taraftarlar, Şampiyonlar Ligi'nin bu önemli karşılaşmasında büyük bir futbol şölenine tanıklık edecek.

LİVERPOOL REAL MADRİD TEK MAÇ MI

Liverpool Real Madrid maçı tek maç olarak oynanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Spor
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar

İşte Ferdi Zeyrek'in can verdiği faciada istenen cezalar
İmamoğlu'nun babası ve oğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı

İmamoğlu'nun babası ve oğlu hakkında karar verildi
Demirtaş'tan Bahçeli ve Özel'e teşekkür, satır arasında PKK'ya mesaj

Demirtaş'tan Bahçeli'ye teşekkür, satır arasında PKK'ya mesaj
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Bakan Şimşek yeni gündemin fitilini ateşledi: Her şeyin farkındayız
Görevden alınan müdür kendini astı! Skandal kütüphane iddiası

Görevden alınan müdür kendini astı! Skandal kütüphane iddiası
Herkes şokta! Trabzonspor'da Onana depremi

Herkes şokta! Trabzonspor'da Onana depremi
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
Trabzonspor'a Stefan Savic'ten kötü haber

Taraftarlar şokta: Milli ara sonrasına kadar forma giyemeyecek
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
İdmanı tamamlayamadı! Yunus Akgün'ün sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

İdmanı tamamlayamadı! Yıldız oyuncu en az 3 hafta yok
Kına gecesine kaydedilen görüntüye bakın! 'Bu evlilik yürümez' yorumları yapılıyor

Görüntü kına gecesinden! "Bu evlilik yürümez" yorumları yapılıyor
Kenan İmirzalıoğlu'nun yatırım haritası genişliyor! Gözünü diktiği yeni il belli oldu

Gizli servet planı ortaya çıktı! Gözünü diktiği yeni il belli oldu
Özdağ'dan Bahçeli'nin sözlerine tepki: Türkiye tarihi bir kırılma noktasına sürükleniyor

Ne diyeceği merak konusuydu! Bahçeli'nin çağrısına Özdağ'dan tepki
Beğeni yağıyor! Sahaya bayrak dikmeye giden futbolcusuna engel oldu

Sahalarda görmek istediğimiz hareketler
Ronaldo'nun ailesi Türkiye'ye geldi

Ronaldo'nun ailesi Türkiye'de
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.