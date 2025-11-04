Liverpool Real Madrid tek maç mı, rövanşı var mı?

Avrupa futbolunun en heyecan verici mücadelelerinden biri olan Liverpool – Real Madrid maçı öncesinde taraftarlar, canlı yayın bilgilerini ve maçın detaylarını araştırıyor. Karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve şifre durumu sporseverlerin gündeminde.

LIVERPOOL - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Uefa Şampiyonlar Ligi heyecanında Liverpool ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Futbol tutkunları, bu dev mücadeleyi tabii Spor ekranlarından canlı olarak izleyebilecekler.

LIVERPOOL - REAL MADRID MAÇI CANLI YAYIN VE FREKANS BİLGİLERİ

Karşılaşma tabii Spor kanalından şifreli olarak yayınlanacak. Maç, Turkcell TV+ platformunda 75. kanal üzerinden ve Türksat uydusu ile internet yayını aracılığıyla izlenebilecek.

LIVERPOOL - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN?

Liverpool ile Real Madrid arasındaki dev karşılaşma, 4 Kasım Salı günü oynanacak.

LIVERPOOL - REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde nefesleri kesecek olan Liverpool – Real Madrid mücadelesi, saat 23.00'te başlayacak.

LIVERPOOL - REAL MADRID MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Dev mücadeleye İngiltere'nin Liverpool kentinde yer alan Anfield Stadyumu ev sahipliği yapacak. Taraftarlar, Şampiyonlar Ligi'nin bu önemli karşılaşmasında büyük bir futbol şölenine tanıklık edecek.

LİVERPOOL REAL MADRİD TEK MAÇ MI

Liverpool Real Madrid maçı tek maç olarak oynanacak.