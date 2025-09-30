Futbolseverlerin hafızalarına kazınan bir gece… İngiltere'nin efsanevi stadyumu Anfield'da, Liverpool ve Beşiktaş karşı karşıya geldi. Dakikalar ilerledikçe skor tabelası şaşırtıcı bir hızla değişiyor, taraftarlar gözlerine inanamıyordu. Peki, Liverpool 8-0 Beşiktaş maçı ne zaman oynandı? Liverpool Beşiktaş maçında golleri kim attı? Hafızalara kazınan Liverpool 8-0 Beşiktaş maçına dair tüm detaylar haberimizde!

LİVERPOOL 8-0 BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN OYNANDI?

Tarihler 2007 yılını gösteriyordu. Liverpool ile Beşiktaş, Avrupa kupaları kapsamında karşı karşıya geldi. Maç, İngiltere'de Anfield Stadyumu'nda oynandı ve taraftarlar uzun süre unutamayacakları bir futbol şöleni izlediler. Maçın kesin tarihini ve saati, hem UEFA arşivlerinden hem de güvenilir spor kaynaklarından teyit edebilirsiniz.

LİVERPOOL BEŞİKTAŞ MAÇINDA GOLLERİ KİM ATTI?

Bu karşılaşmada goller adeta dakikalar içinde yağmur gibi geldi. Liverpool adına golleri atan isimler ve Beşiktaş'a karşı sahada öne çıkan oyuncular şunlardı:

P. Crouch: Maçın başında ve sonunda iki kritik golle takımını öne geçirdi.

Y. Benayoun: Üç farklı dakikada attığı gollerle Liverpool'un skor avantajını artırdı.

R. Babel: İki gol kaydederek Liverpool'un gol bombardımanına katkı sağladı.

Steven Gerrard: Orta sahadan yaptığı ataklarla skoru kontrol etti ve bir gol kaydetti.

Beşiktaş tarafında ise, Serdar Özkan, Ali Tandoğan, F. Higuaín, Serdar Kurtuluş, Ricardinho gibi isimler oyuna dahil olmasına rağmen, Liverpool'un baskısını kırmakta yetersiz kaldı.

LİVERPOOL 8-0 BEŞİKTAŞ MAÇI MAÇIN İLK 11'LERİ VE TAKTİKSEL DİNAMİKLER

LİVERPOOL İLK 11'İ

Kaleci: P. Reina

Defans: Alvaro Arbeloa, Javier Mascherano, S. Hyypia, J. Riise, J. Carragher, F. Aurelio

Orta saha: Steven Gerrard, Y. Benayoun

Forvet: P. Crouch, A. Voronin

BEŞİKTAŞ İLK 11'İ

Kaleci: Hakan Arıkan

Defans: İbrahim Toraman, Serdar Kurtuluş, L. Diatta, Seyfettin Sedef, İbrahim Üzülmez

Orta saha: E. Cissé, Serdar Özkan, K. Avcı

Forvet: M. Delgado, Bobo

Maç boyunca Liverpool, Rafael Benitez'in önderliğinde sıkı pres ve hızlı kanat oyunuyla Beşiktaş'ın defansını adeta çözdü. Ertuğrul Sağlam'ın takımı, özellikle ilk yarıda rakibin baskısı karşısında çözülmekten kurtulamadı.

LİVERPOOL 8-0 BEŞİKTAŞ MAÇI ÖZETİ

11' Serdar Özkan (Beşiktaş)

19' P. Crouch (Liverpool) 1-0

32' Y. Benayoun (Liverpool) 2-0

İlk yarı: Liverpool 2-0 önde

46' Ali Tandoğan / Serdar Özkan (Beşiktaş)

53' Y. Benayoun (Liverpool) 3-0

56' Y. Benayoun (Liverpool) 4-0

62' F. Higuaín / Serdar Kurtuluş (Beşiktaş)

63' R. Babel / F. Aurelio (Liverpool)

69' Steven Gerrard (Liverpool) 5-0

72' Harry Kewell / A. Voronin (Liverpool)

73' L. Leiva / Steven Gerrard (Liverpool)

78' Ricardinho / Seyfettin Sedef (Beşiktaş)

78' R. Babel (Liverpool) 6-0

81' R. Babel (Liverpool) 7-0

89' P. Crouch (Liverpool) 8-0

Maç Sonucu: Liverpool 8-0 Beşiktaş