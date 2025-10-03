Türkiye'de 39 yıldır severek tüketilen Lipton çaylarıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Lipton markasının Türkiye'den çekildiği iddia ediliyor. Peki, gerçekten Lipton Türkiye'den çekildi mi, neden çekildi? Lipton'un Türkiye sahibi kim, hangi ülkeye ait? Lipton'un Türkiye'den çekilme iddialara dair son dakika bilgileri haberimizde...

LİPTON TÜRKİYE'DEN ÇEKİLDİ Mİ?

39 yıldır Türkiye çay pazarında faaliyet gösteren İngiliz çay devi Lipton, son dönemde Türkiye'deki üretimini durdurduğunu açıkladı. Rize'deki iki işleme tesisinin mülkiyeti ise Özgür Çay'a devredildi. Bu gelişme, Türkiye'de çay tüketicileri ve sektördeki profesyoneller tarafından merakla takip ediliyor.

Lipton'un Türkiye'den çekilmesi sadece üretim ve işleme faaliyetlerini kapsıyor; ürünlerinin marketlerde tamamen yok olacağı anlamına gelmiyor. Ancak şirketin yerel yatırımlarını sonlandırması, Türkiye pazarındaki varlığının ciddi şekilde azalacağına işaret ediyor.

LİPTON TÜRKİYE'DEN NEDEN ÇEKİLDİ?

Lipton'un Türkiye'den çekilme kararının arkasında birden fazla neden bulunuyor. Öncelikle, 2021 yılında Unilever'den Lüksemburg merkezli yatırım şirketi CVC Capital Partners'a devredilmesi süreci, markanın global stratejisinde değişikliklere yol açtı. Şirket, farklı pazarlardaki üretim tesislerini devrederek maliyet optimizasyonu ve pazar stratejisi odaklı bir yaklaşım benimsedi.

Ek olarak, Türkiye'deki çay sektörü giderek rekabetçi hale geldi. Yerel üreticilerin pazar payının artması ve tüketici alışkanlıklarının değişmesi, Lipton'un Türkiye'deki üretim kararlarını yeniden gözden geçirmesine neden oldu. Resmi açıklamalarda, çay tarlalarının ve işleme tesislerinin devredilmesinin "farklı pazarlardaki üretim stratejilerinin bir parçası" olduğu belirtildi.

LİPTON İSRAİL'İ DESTEKLİYOR MU?

Son dönemde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrası birçok global şirketin İsrail'e desteğini açıklaması, Lipton hakkında tartışmalara yol açtı. Volkswagen, Starbucks, Tesla, Nestle ve Coca Cola gibi firmalarla birlikte Lipton da İsrail'e destek veren şirketler listesinde yer aldı.

Bu durum, bazı tüketiciler ve aktivist gruplar arasında markaya karşı tepki oluşturdu. Türkiye'deki tüketiciler, özellikle sosyal medya üzerinden Lipton'un politik duruşunu sorgulamaya başladı. Ancak şirketten bu konuda Türkiye özelinde resmi bir açıklama yapılmadı; yalnızca global bazda faaliyetlerini sürdürmeye devam ettiği bildirildi.

LİPTON HANGİ ÜLKEYE AİT?

Lipton, 1890 yılında İskoçya'nın Glasgow şehrinde Thomas Lipton tarafından kuruldu. Şirketin merkezi uzun yıllar İngiltere'de bulunmuş, global çapta yayılma süreci ile 110'un üzerinde ülkede faaliyet göstermeye başlamıştır. Bugün Lipton, özellikle Avrupa, Kuzey Amerika, Orta Doğu, Asya ve Avustralya pazarlarında popüler bir marka olarak biliniyor.

LİPTON'UN SAHİBİ KİM TÜRKİYE?

Türkiye'de faaliyet gösteren Lipton, 1 Temmuz 2021 tarihine kadar Unilever çatısı altında bulunuyordu. Ancak bu tarihten itibaren markanın Türkiye ve dünya genelindeki bazı operasyonları, Lüksemburg merkezli CVC Capital Partners'a devredildi. Türkiye'deki üretim ve işleme tesisleri de bu süreçte Özgür Çay'a aktarıldı. Böylece, Lipton'un Türkiye'deki operasyonları artık yerel bir şirket tarafından yönetiliyor.