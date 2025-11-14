İstanbul'un unutulmaz spor ikonlarından Lefter Küçükandonyadis, 22 Aralık 1925'te dünyaya geldi. Sarı-lacivertli formasıyla Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Lefter, hem saha içi performansı hem de karakteriyle örnek bir sporcu olarak hafızalarda yer aldı. Kariyeri boyunca futbolun her alanında iz bırakan Lefter'in Fenerbahçe ile olan bağı, bugün hâlâ taraftarlar tarafından büyük bir tutkuyla anılıyor. Peki, Lefter Fenerbahçe'de ne zaman, kaç yıl oynadı? Lefter Fenerbahçe'de kaç gol attı? Lefter Fenerbahçe kariyeri! Detaylar...

LEFTER FENERBAHÇE'DE NE ZAMAN OYNADI?

Lefter Küçükandonyadis, Fenerbahçe formasıyla 1947 yılında sahalara adım attı. 1947-1964 yılları arasında sarı-lacivertli takımın formasını terleten Lefter, yaklaşık 17 yıl boyunca Fenerbahçe'nin en önemli oyuncularından biri oldu. Bu süre zarfında sadece bir futbolcu değil, aynı zamanda takımın lideri ve simgesi olarak da öne çıktı.

Fenerbahçe'de geçirdiği yıllar boyunca Lefter, Türk futbolunun en unutulmaz anlarına imza attı. Lig tarihinin ilk penaltı golünü atarak tarihe geçmesi ve sayısız şampiyonluk yaşaması, onun Fenerbahçe tarihindeki önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

LEFTER FENERBAHÇE'DE KAÇ YIL OYNADI?

Lefter'in Fenerbahçe kariyeri tam 17 yıl sürdü. 1947'de başladığı sarı-lacivertli serüvenini 1964 yılına kadar devam ettirdi. Bu uzun süre boyunca Lefter, sadece takımının değil, Türk futbolunun da sembol isimlerinden biri hâline geldi.

17 yıllık bu dönem, Fenerbahçe için başarılarla dolu bir dönemi ifade ediyor. Lefter'in oynadığı dönem, kulübün şampiyonluklar ve rekorlarla dolu altın yıllarına denk geldi. Takım arkadaşlarıyla kurduğu uyum ve oyuna kattığı liderlik, Lefter'i Fenerbahçe tarihinin en değerli oyuncularından biri yaptı.

LEFTER FENERBAHÇE'DE KAÇ GOL ATTI?

Lefter Küçükandonyadis, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 615 maçta tam 423 gol kaydetti. Bu sayı, onun sadece golcü yeteneğini değil, aynı zamanda sürekli formunu koruyan bir futbolcu olduğunu da gösteriyor. Lefter, attığı gollerle sarı-lacivertli taraftarların gönlünde unutulmaz bir yere sahip oldu.

Ayrıca Lefter, kariyerinde toplamda 832 gol atarak Türk futbol tarihinin en üretken isimlerinden biri olmayı başardı. "Ver Lefter'e, yaz deftere" sloganıyla hafızalara kazınan bu golcülük başarısı, onun efsane statüsünü perçinledi.

LEFTER MİLLİ TAKIM'DA OYNADI MI?

Lefter, futbol yaşamında toplam 50 kez millî formayı giydi.

LEFTER FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe'deki kariyeri boyunca Lefter, sadece gol atmakla kalmadı; takımın lideri, motivatörü ve saha içindeki stratejik oyuncusu oldu. Sarı-lacivertli formayla kazandığı şampiyonluklar, onu kulüp tarihinin en büyük ve sembol sporcularından biri hâline getirdi.

Fenerbahçe dışında yurt dışında da futbol kariyerine devam eden Lefter, İtalya'nın Fiorentina ve Fransa'nın Nice takımlarında forma giydi. Hatta Güney Afrika'nın Johannesburg ekibinde bir sezon boyunca antrenör futbolcu olarak görev yaptı. Aktif futbolculuk kariyerini 1965-1966 sezonunda noktalayan Lefter, ardından Samsunspor, Boluspor, Orduspor, Sivasspor ve Mersin İdmanyurdu'nda teknik direktörlük yaptı.

Lefter, 15 Mart 1959'da Fenerbahçe'nin Beykoz'u 2-1 yendiği maçta lig tarihindeki ilk penaltı golünü atarak bir ilke de imza attı. 2018-2019 sezonunda ise Türkiye Futbol Federasyonu tarafından onun hatırasına sezona "Lefter Küçükandonyadis Sezonu" adı verildi.

Lefter Küçükandonyadis, 13 Ocak 2012'de İstanbul'da 86 yaşında hayata veda etti. Ancak Fenerbahçe ve Türk futboluna kattığı değerler, nesiller boyu unutulmayacak bir miras bıraktı.