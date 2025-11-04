Haberler

KYK bursu kaç TL oldu 2025-26?

KYK bursu kaç TL oldu 2025-26?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK burs sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlığa yapılan burs ve kredi başvurularının değerlendirme sürecinin tamamlandığını ve sonuçların artık e-Devlet üzerinden görüntülenebileceğini duyurdu.

KYK burs sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler, e-Devlet sistemine yoğun ilgi gösteriyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025-2026 dönemi için GSB burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının erişime açıldığını açıkladı. Peki, 2025-26 eğitim yılında KYK burs miktarı ne kadar oldu?

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK'TAN DUYURU

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. 9 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı unutmayın."

KYK bursu kaç TL oldu 2025-26?

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru süreci sona erdi. Bakan Osman Aşkın Bak, 2025-2026 eğitim yılına ilişkin KYK bursu ve öğrenim kredisi sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. Öğrenciler, sonuçlarını e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabiliyor.

KYK BURSU MİKTARI NE KADAR OLDU?

Her yıl güncellenen KYK burs tutarları, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirleniyor. 2025 yılı itibarıyla ön lisans ve lisans öğrencilerine aylık 3 bin TL ödeme yapılırken, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için bu miktar daha yüksek seviyelerde uygulanıyor.

BURSLAR NE ZAMAN VE NASIL ÖDENİYOR?

KYK burs ödemeleri, üniversitelerin tatil dönemlerinde de kesintisiz olarak sürüyor. Öğrencilere bir eğitim yılı boyunca toplam 12 ay boyunca düzenli ödeme yapılıyor. 2026 yılı için geçerli olacak yeni burs miktarının ise Aralık ayında duyurulması bekleniyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Eğitim
Hükümet krizi büyüyor! ABD hava sahası her an kapanabilir

ABD hava sahası her an kapanabilir! İşte kaosun görüntüsü
İmamoğlu'nun babası ve oğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı

İmamoğlu'nun babası ve oğlu hakkında karar verildi
Demirtaş'tan Bahçeli ve Özel'e teşekkür, satır arasında PKK'ya mesaj

Demirtaş'tan Bahçeli'ye teşekkür, satır arasında PKK'ya mesaj
Sudan'da vahşet devam ediyor! Cinayet ve tecavüzleri akılalmaz sözlerle savundu

İşledikleri katliamlara bahaneleri, kan donduran cinsten
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonları ilgilendiriyor! Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu

Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu
Görevden alınan müdür kendini astı! Skandal kütüphane iddiası

Görevden alınan müdür kendini astı! Skandal kütüphane iddiası
Uzak Şehir'de Hint dizilerini gölgede bırakan sahne

Uzak Şehir'de pes dedirten sahne!
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Bakan Şimşek yeni gündemin fitilini ateşledi: Her şeyin farkındayız
Milyonları ilgilendiriyor! Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu

Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
Orkan Çınar, neden futbolu bırakıp dönerci dükkanı açtığını açıkladı

Futbolu bırakıp dönerci olmasının sebebi buymuş
Selçuk İnan'ın büyük hedefi Galatasaray

Bu sözleri Galatasaraylıları kızdıracak
Naci Görür'den gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı

Gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Trabzonspor'a Stefan Savic'ten kötü haber

Taraftarlar şokta: Milli ara sonrasına kadar forma giyemeyecek
Kenan İmirzalıoğlu'nun yatırım haritası genişliyor! Gözünü diktiği yeni il belli oldu

Gizli servet planı ortaya çıktı! Gözünü diktiği yeni il belli oldu
Beğeni yağıyor! Sahaya bayrak dikmeye giden futbolcusuna engel oldu

Sahalarda görmek istediğimiz hareketler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.