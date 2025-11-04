KYK bursu kaç TL oldu 2025-26?

KYK burs sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler, e-Devlet sistemine yoğun ilgi gösteriyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025-2026 dönemi için GSB burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının erişime açıldığını açıkladı. Peki, 2025-26 eğitim yılında KYK burs miktarı ne kadar oldu?

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK'TAN DUYURU

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. 9 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı unutmayın."

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru süreci sona erdi. Bakan Osman Aşkın Bak, 2025-2026 eğitim yılına ilişkin KYK bursu ve öğrenim kredisi sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. Öğrenciler, sonuçlarını e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabiliyor.

KYK BURSU MİKTARI NE KADAR OLDU?

Her yıl güncellenen KYK burs tutarları, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirleniyor. 2025 yılı itibarıyla ön lisans ve lisans öğrencilerine aylık 3 bin TL ödeme yapılırken, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için bu miktar daha yüksek seviyelerde uygulanıyor.

BURSLAR NE ZAMAN VE NASIL ÖDENİYOR?

KYK burs ödemeleri, üniversitelerin tatil dönemlerinde de kesintisiz olarak sürüyor. Öğrencilere bir eğitim yılı boyunca toplam 12 ay boyunca düzenli ödeme yapılıyor. 2026 yılı için geçerli olacak yeni burs miktarının ise Aralık ayında duyurulması bekleniyor.