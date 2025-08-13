KYK burs başvuru tarihi ne zaman? 2025 kredi başvuruları başladı mı?

ÖSYM'nin üniversite tercih sonuçlarını açıklamasının ardından, kayıt dönemi 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Hem 2 yıllık hem de 4 yıllık programlara yerleşen öğrenciler, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için KYK burs ve kredi başvurularını tamamlayarak devlet desteklerinden faydalanabilecekler. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi duyurusuyla birlikte, KYK burs ve kredi başvuruları bu yıl e-Devlet üzerinden başlayacak. Ayrıca, 2026 yılı için KYK burs ve kredi miktarları yıl sonunda yeniden değerlendirilerek güncellenecek.

KYK BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından henüz KYK yurt ve burs başvurularına ilişkin kesin bir tarih duyurusu yapılmadı. Başvuru süreçleri, yurt ve burs başvuruları olmak üzere iki farklı dönem halinde gerçekleşiyor. Bu tarihler ise genellikle üniversitelerin akademik takvimine bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle öğrencilerin, kayıt yaptırdıkları üniversitenin akademik takvimini ve ilgili duyuruları yakından takip etmeleri önem taşıyor. Geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında, KYK burs başvurularının genellikle eğitim öğretim yılının başlamasından sonraki ekim ve kasım aylarında alınmaya başlandığı görülüyor.

KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

2025 yılı Ocak ayından itibaren KYK burs ücretleri, ön lisans ve lisans öğrencileri için aylık 3000 TL olarak güncellendi. Bu tutar, gençlerin eğitim hayatını desteklemek amacıyla yapılan devlet katkısının önemli bir parçasını oluşturuyor. Öğrenciler, bu burs sayesinde eğitim giderlerini karşılamada önemli bir avantaj sağlıyor. Öte yandan, 2026 yılı KYK burs ve kredi ücretleri ise Aralık ayında yeniden değerlendirilecek ve güncellenecek. Bu süreçte ekonomik koşullar ve bütçe imkanları göz önünde bulundurularak yeni burs ve kredi miktarları belirlenmiş olacak. Öğrenciler, gelecek yıl için yapılacak bu güncellemeyi takip ederek, burs ve kredi başvurularında güncel destek tutarları hakkında bilgi sahibi olabilecekler.

BURS/KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Burs ve kredi başvuruları her yıl, yazılı ve görsel basın aracılığıyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirilmektedir. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin, PTT şubelerinden şifre temin etmeleri ya da internet bankacılığı, e-imza, mobil imza ya da T.C. kimlik kartı gibi diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birini kullanmaları gerekmektedir. Başvuru esnasında öğrencilerin ekonomik, sosyal ve eğitim durumlarına dair çeşitli bilgiler istenmekte ve bu veriler ilgili kamu kurumlarından alınan bilgilerle karşılaştırılarak doğrulanmaktadır. Yapılan inceleme sonucunda, mevcut bütçe çerçevesinde uygun görülen öğrencilere burs verilirken, diğer mevzuata uygun öğrenciler ise öğrenim kredisi almaya hak kazanmaktadır.