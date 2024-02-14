KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI! | Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, nereden izlenir? Fragman linki!

TRT'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Birçok kişi fragmanı nereden izleyeceğini merak ediyor. KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI! | Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NE OLDU?

ATV ekranındaki beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın 14 Şubat Çarşamba akşamı 20:00'de yayınlanacak olan 148. Bölümünde diziye başarılı oyuncular Taner Rumeli, Yulduz Rajabova, Şekip Taşpınar ve Melih Çardak dahil oluyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Taceddin Noyan, Mehmet Bey'le konuşmak için Uç Pazar'a gider. Mehmet Bey, Taceddin Noyan'a karşı nasıl bir tavır takınacaktır? Taceddin Noyan ve Mehmet Bey'in görüşmesinden haberdar olan Gonca Hatun bunu Alaeddin Bey'e söyleyecektir. Gonca Hatun, Alaeddin Bey'in yanında vurulur. Bizans Celladı İmren Tegin, Uçlar'a gelir. Taceddin Noyan'la yan yana gelen İmren Tegin'in ilk işi ne olacaktır? Karacelasun'u ele geçiren Osman Bey, Taceddin Noyan'a gözdağı verir. Taceddin Noyan ile Osman Bey'in karşılaşmasının akıbeti ne olacaktır?

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