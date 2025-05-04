Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı ikramiyesi kaç TL olacak?

Hükümet tarafından her dini bayram öncesi emeklilere ödenen ikramiye, bu yıl da hem maddi rahatlama hem de moral kaynağı olarak görülüyor. Emekliler, Kurban Bayramı ikramiyesinin ne zaman yatacağını merak ediyor. Peki, Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, kimlere ödenecek ve 2025 yılında ne kadar olacak?

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

2025 Kurban Bayramı ikramiyesi, bayramdan hemen önceki hafta, yani 2 - 5 Haziran 2025 tarihleri arasında emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Bu tarihler, Kurban Bayramı'nın 6 Haziran 2025 Cuma günü başlaması nedeniyle öne çekildi.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE KADAR?

Bu yıl Kurban Bayramı ikramiyesi tutarı ise 4.000 TL olarak belirlenmiştir. Geçtiğimiz yıllara göre artış gösteren bu rakam, bayram alışverişlerini ve harcamalarını planlamak isteyen vatandaşlar için ciddi bir katkı sunmaktadır.

KİMLER KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ ALABİLECEK?

2025 yılı itibarıyla Kurban Bayramı ikramiyesinden aşağıdaki gruplar yararlanabilecek:

SSK (4A) emeklileri

BAĞ-KUR (4B) emeklileri

Emekli Sandığı (4C) emeklileri

Dul ve yetim aylığı alanlar

Malulen emekliler

65 yaş aylığı alanlar

Şehit yakınları ve gaziler

Bu hak sahiplerine ikramiye ödemeleri, her dini bayram öncesinde olduğu gibi bu yıl da eksiksiz bir şekilde yapılacaktır.