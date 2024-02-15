Kredi kartlarına düzenleme mi geliyor? Limit azaltılacak mı?

Yüksek enflasyon nedeniyle pek çok gıda ve hizmet ürünü pahalanırken vatandaş, kredi kartlarına yönelerek çıkış yolu aramaya başladı. Kartların aşırı kullanımı, bir düzenleme yapılacağı iddialarını ortaya çıkardı. Merkez Bankası'ndan henüz resmi bir açıklama gelmezken kartlarda limit azaltımı, taksit azaltma ve asgari ödemenin artırılması gibi seçeneklerin gündeme gelebileceği konuşuluyor. Peki, kredi kartlarına düzenleme mi geliyor? Detaylar haberimizde...

KREDİ KARTLARINA DÜZENLEME Mİ GELİYOR?

Merkez Bankası'nın politika faizine paralel olarak yükselen kart faizlerine karşın kullanımda bir azalma olmaması dikkat çekerken süreçle ilgili birkaç tedbirin uygulamaya alınacağı kulislerde konuşuluyor. Henüz resmi bir açıklamanın yapılmadığı konuyla ilgili yapılacak düzenlemelerin faiz artışı, limitte azaltma ve nakit çekime sınırlandırma getirilmesi olarak öne çıktığı görülüyor.

LİMİT AZALTILACAK MI?

Kart harcamaları enflasyona bağlı olarak artan maaşlar, kullanıcıların limitinde de artışa neden oldu. Ancak bu durum kontrolsüz harcamaların da önünü açtı. Kartlara yapılacak düzenlemede limitlerin azaltılması da seçenekler arasında bulunuyor.

TAKSİTLER AZALTILACAK MI?

Özellikle internet alışverişlerinde çok sık tercih edilen taksitli kullanım, kartların borçlarını artırabiliyor. Özellikle elektronik eşyalarda çok sık tercih edilen taksitli alışverişlere sınırlama ya da bazı ürünlerde taksitin tamamen kaldırılması da kartlarla ilgili yapılacak düzenleme seçenekleri arasında yer alıyor.