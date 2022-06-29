Korcan Kol kimdir? Korcan Kol hayatı ve biyografisi! Korcan Kol kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Korcan Kol merak konusu oldu. İşte Korcan Kol hakkında merak edilen Korcan Kol kimdir, Korcan Kol hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

KORCAN KOL KİMDİR?

Dizi ve reklam oyuncusu olan Korcan Kol, ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin Loft reklam filminde camları kırarak kurtardığı tavşan olarak tanındı. En büyük çıkışını 2019 yılında Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Emin karakterine hayat vererek gerçekleştirdi.

Haberler.com - Gündem