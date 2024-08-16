KONYASPOR- GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE Konyaspor- Galatasaray maçı şifresiz mi?
Konyaspor ve Galatasaray arasında oynanacak olan maçın canlı izleme bilgileri merak konusu oldu. Futbol severler, karşılaşmanın şifresiz olup olmadığını araştırıyor. Konyaspor ve Galatasaray arasında oynanacak olan futbol maçının tarihi ve saati merak konusu oldu. Maçın hangi kanalda yayınlanacağı da futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Tüm bu detaylar ve daha fazlası haberimizde.
Trendyol Süper Lig'in 2. haftası yarın yapılacak tek karşılaşmayla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Konyaspor- Galatasaray müsabakasıyla başlayacak. Futbol severler, Galatasaray- Konyaspor maçının ne zaman oynanacağını merak ediyor. Konyaspor- Galatasaray maçı şifresiz mi?
KONYASPOR- GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
Konyaspor- Galatasaray maçı 16 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de başlayacak.
KONYASPOR- GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Konyaspor- Galatasaray karşılaşması beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
SÜPER LİG 2. HAFTA FİKSTÜRÜ
2. haftanın programı şöyle:
16 Ağustos Cuma
21.00 TÜMOSAN Konyaspor- Galatasaray: MEDAŞ Konya Büyükşehir
17 Ağustos Cumartesi
19.15 Bellona Kayserispor- Net Global Sivasspor: RHG Enertürk Enerji
21.45 Adana Demirspor- Çaykur Rizespor: Yeni Adana
21.45 Göztepe- Fenerbahçe: Gürsel Aksel
18 Ağustos Pazar
19.15 RAMS Başakşehir- Corendon Alanyaspor: Başakşehir Fatih Terim
21.45 Gaziantep FK- Samsunspor: Kalyon
21.45 Beşiktaş- Antalyaspor: Tüpraş
19 Ağustos Pazartesi
21.00 Atakaş Hatayspor- Kasımpaşa: Mersin
21.00 İkas Eyüpspor- Sipay Bodrum FK: Recep Tayyip Erdoğan
Not: Trabzonspor haftayı BAY geçecek