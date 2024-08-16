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KONYASPOR- GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE Konyaspor- Galatasaray maçı şifresiz mi?

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Konyaspor ve Galatasaray arasında oynanacak olan maçın canlı izleme bilgileri merak konusu oldu. Futbol severler, karşılaşmanın şifresiz olup olmadığını araştırıyor. Konyaspor ve Galatasaray arasında oynanacak olan futbol maçının tarihi ve saati merak konusu oldu. Maçın hangi kanalda yayınlanacağı da futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Tüm bu detaylar ve daha fazlası haberimizde.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftası yarın yapılacak tek karşılaşmayla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Konyaspor- Galatasaray müsabakasıyla başlayacak. Futbol severler, Galatasaray- Konyaspor maçının ne zaman oynanacağını merak ediyor. Konyaspor- Galatasaray maçı şifresiz mi?

KONYASPOR- GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Konyaspor- Galatasaray maçı 16 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de başlayacak.

KONYASPOR- GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE Konyaspor- Galatasaray maçı şifresiz mi?

KONYASPOR- GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Konyaspor- Galatasaray karşılaşması beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

BEIN SPORTS İZLE

KONYASPOR- GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE Konyaspor- Galatasaray maçı şifresiz mi?

SÜPER LİG 2. HAFTA FİKSTÜRÜ

2. haftanın programı şöyle:

16 Ağustos Cuma

21.00 TÜMOSAN Konyaspor- Galatasaray: MEDAŞ Konya Büyükşehir

17 Ağustos Cumartesi

19.15 Bellona Kayserispor- Net Global Sivasspor: RHG Enertürk Enerji

21.45 Adana Demirspor- Çaykur Rizespor: Yeni Adana

21.45 Göztepe- Fenerbahçe: Gürsel Aksel

18 Ağustos Pazar

19.15 RAMS Başakşehir- Corendon Alanyaspor: Başakşehir Fatih Terim

21.45 Gaziantep FK- Samsunspor: Kalyon

21.45 Beşiktaş- Antalyaspor: Tüpraş

19 Ağustos Pazartesi

21.00 Atakaş Hatayspor- Kasımpaşa: Mersin

21.00 İkas Eyüpspor- Sipay Bodrum FK: Recep Tayyip Erdoğan

Not: Trabzonspor haftayı BAY geçecek

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Galatasaray Konyaspor Futbol Konya Spor Süper Lig Futbol Gündem Yaşam Spor Haberler

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