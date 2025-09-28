KONYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI (ŞİFRESİZ) İZLE! Konyaspor – Başakşehir maçı nereden, nasıl izlenir, hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonu heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Bugünün en dikkat çeken mücadelelerinden biri, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak olan Konyaspor - Başakşehir karşılaşması. Taraftarlar, "Konyaspor - Başakşehir maçı canlı (şifresiz) izle!" aramalarıyla maçı takip etmenin yollarını arıyor. Peki, Konyaspor – Başakşehir maçı nereden, nasıl izlenir? Konyaspor ve Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? Konyaspor ve Başakşehir maçı canlı link bilgileri haberimizde...

KONYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI (ŞİFRESİZ) İZLE!

Maç, 28 Eylül 2025 Pazar günü saat 17.00'de, beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Şifresiz yayın alternatifleri ise yasal platformlar üzerinden sunulmamakta. Bu nedenle, resmi yayıncı olan beIN SPORTS üzerinden maç takibi yapmanız önerilir.

KONYASPOR – BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Kritik mücadele, 28 Eylül 2025 Pazar günü oynanıyor. Futbolseverler, Süper Lig'in 7. haftasında karşı karşıya gelecek olan bu iki iddialı ekibin mücadelesini büyük bir heyecanla bekliyor.

Konyaspor, bu sezon iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Teknik Direktör Hakan Keleş yönetimindeki yeşil-beyazlı ekip, Başakşehir karşısında sahaya galibiyet parolasıyla çıkıyor. Başakşehir ise Nuri Şahin'in liderliğinde deplasmanda kazanarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

KONYASPOR – BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadelenin başlama saati, 17.00 olarak açıklandı. Özellikle pazar günü oynanacak olması, karşılaşmaya olan ilgiyi daha da artırıyor. Hafta sonu planlarını bu maça göre yapan futbolseverler için maç saati oldukça ideal.

İki takımın da maç öncesi ısınma görüntüleri, taktik çalışmaları ve sahadaki atmosferi, karşılaşmanın başlamasına dakikalar kala beIN SPORTS ekranlarında olacak. Bu sayede maç öncesi son detaylara da ulaşabilirsiniz.

KONYASPOR – BAŞAKŞEHİR MAÇIHANGİ KANALDA?

Maçın yayıncısı beIN SPORTS 1. Trendyol Süper Lig yayın haklarına sahip olan beIN SPORTS, karşılaşmayı yüksek çözünürlükte ve detaylı analizlerle sunacak.

Yasal olmayan platformlar üzerinden yapılan şifresiz yayınlar hem kullanıcıların kişisel verilerini riske atmakta hem de cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalınmasına neden olabilir. Bu nedenle Konyaspor – Başakşehir maçını sadece resmi yayıncı kuruluş olan beIN SPORTS üzerinden izleyiniz.

KONYASPOR – BAŞAKŞEHİR MAÇI NEREDEN, NASIL İZLENİR?

Maçı yasal olarak izlemek için beIN CONNECT veya Digiturk platformlarına abone olmanız gerekiyor. Bu platformlar üzerinden hem mobil cihazlardan hem de akıllı televizyonlardan yüksek kalitede maç yayınına ulaşabilirsiniz.

beIN CONNECT üzerinden üyelik oluşturduktan sonra, canlı yayın sekmesinden Konyaspor – Başakşehir maçını anbean takip edebilirsiniz. Ayrıca maç sonrası özet görüntüler, oyuncu istatistikleri ve teknik analizler de platform üzerinden erişime açılacaktır.

KONYASPOR – BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Maç öncesinde her iki takımın da sahaya süreceği ilk 11'ler netlik kazandı. Teknik direktörler, sezonun kritik dönemlerinden birinde kadro tercihlerini büyük bir titizlikle yaptı. İşte sahaya çıkacak muhtemel 11'ler:

KONYASPOR'UN İLK 11'İ

Kaleci: Deniz Ertaş

Savunma: Oğulcan Ülgün, Ahmet Oğuz, Guilherme Haubert Sitya, Adil Demirbağ

Orta Saha: Amar Rahmanovic, Alejandro Pozuelo, Valon Ethemi

Hücum: Muhammet Demir, Louka Prip, Marlos Moreno

Yedekler: Serkan Kırıntılı, Amar Dedic, Bruno Paz, Soner Dikmen, Oğuz Kaan Güçtekin, Barış Alper Yılmaz, Francisco Calvo, Muhammet Ali Beşir, Cebrail Karayel

Teknik Direktör: Hakan Keleş

BAŞAKŞEHİR'İN İLK 11'İ

Kaleci: Muhammed Şengezer

Savunma: Ahmed Touba, Patryk Szysz, Josef de Souza, Ömer Ali Şahiner

Orta Saha: Berkay Özcan, Deniz Türüç, Lucas Lima

Hücum: Joao Figueiredo, Philippe Keny, Youssouf Ndayishimiye

Yedekler: Volkan Babacan, Leo Duarte, Mesut Özil, Hasan Ali Kaldırım, Eden Karzev, Efe Tatlı, Lucas Cardoso, Emre Çolak

Teknik Direktör: Nuri Şahin