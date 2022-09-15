Konsort kraliçe, İngiltere'de yaşanan taht değişikliği dolayısıyla merak konusu oldu. Kraliçe Elizabeth'in vefatının akabinde Prens Charles tahta çıkmış ve eşi Camilla da Kraliçe unvanını elde etmişti. Ancak Camilla'nın konsort kraliçe unvanına sahip olacağı açıklanmıştı. Peki, Konsort kraliçe nedir, ne demek?

Camilla, Birleşik Krallık Kraliçesi olan II. Elizabeth'in gelini ve tahtın varisi ve Galler Prensi olan Charles'ın ikinci eşidir. Kocası tahta geçerse kendisi otomatik olarak Kraliçe Konsort olacaktır. Peki, Konsort kraliçe nedir, ne demek?

KONSORT KRALİÇE NE DEMEK?

'konsort kraliçe' olarak anılan Camilla'nın sahip olduğu unvanı, evlilik ile gelen unvanlardan biridir. Konsort kraliçe kralın eşi olduğu için kraliçedir. Konsort kraliçe, doğal yollarda bir monark olan eşinin sosyal konumunu paylaşmasına rağmen onun siyasi ve askeri yetkilerini paylaşamıyor. Konsort kraliçe ancak eşinin vefatının ardından kraliçe olabilir ve eşinin elinde tuttuğu siyasi ve askeri güce sahip olabilir.

Kraliçe 2. Elizabeth tahta babasından sonra çıktığı için ve evlilik yoluyla kraliçe olmadığı için tüm askeri ve siyasi gücü elinde tutuyordu.

YENİ KRALİÇE CAMİLLA KİMDİR?

Bugün 74 yaşında olan Konsort Kraliçe Camilla, bundan tam 17 yıl önce 2005 yılında İngiltere Kraliyet ailesine dahil oldu.

Camilla Rosemary Shand, 17 Temmuz 1947'de üst sınıf bir ailede dünyaya geldi ve Doğu Sussex bölgesinde South Downs kenarında büyüdü.

KONSORT KRALİÇE NE DEMEK?

Konsort kraliçe, kralın veya imparatorun eşi olarak kraliçe ya da imparatoriçe'lere verilen ad. Bir konsort kraliçe genellikle kocasının sosyal rütbesini ve statüsünü paylaşır. Kralın monarşik unvanlarının kadınsı eşdeğerini elinde tutar, ancak tarihsel olarak kralın siyasi ve askeri güçlerini paylaşmaz.

Buna karşılık, bir konsort kraliçe, (genellikle) hükümdar eşinin ölümü üzerine tahtı miras alarak kraliçe veya imparatoriçe haline gelen bir hükümdarın tüm güçlerine sahip kendi başına bir hükümdar olabilir.

UNVANLAR

Hüküm süren bir kraliçenin kocasının eşi yani konsort kral unvanı nadirdir. Örneğin İskoçya'dan Henry Stuart, Navarra'dan Antoine Bourbon-Vendôme, İspanya'dan Dük Francis, Portekiz'den II. Ferdinand.

Hükümdarın dışında başka bir unvana sahip olduğu durumlarda, karısı, prenses eşi veya imparator eşi gibi dişil eşdeğer karşılığı olan unvanlar ile anılır. Çok eşliliğin geçmişte uygulandığı (Fas ve Tayland gibi) veya bugün uygulandığı (Zulular ve Yorubalar politikaları gibi) monarşilerde, kralın eşlerinin sayısı değişir. Fas'ta Kral VI. Muhammed geçmişteki bu geleneği bozdu ve karısı Lâlle Selma'ya prenses unvanı verdi. Kral VI. Muhammed'in saltanatından önce, Fas monarşisinin böyle bir unvanı yoktu. Tayland'da ise hem kral hem de kraliçe kraliyet soyundan olmalıdır.