Kocaeli fabrika rehin olayı nedir? Olay nerede oldu?

ABD firması P&G'nin fabrikasında rehin alma olayı yaşandı. Kimliği belirsiz bir kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla fabrikadakileri rehin aldı. Olay, bugün saat 15.00 sıralarında gerçekleşti. Kocaeli fabrika rehin olayı nedir? Olay nerede oldu? Detaylar haberimizde...

KOCAELİ FABRİKA REHİN OLAYI NEDİR?

Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde (GOSB) temizlik ve kişisel bakım ürünleri alanındaki uluslararası bir firmanın fabrikasında, bazı işçilerin silahla rehin alındığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine ekipler olay yerine özel harekatçılar çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

OLAY NEREDE OLDU?

Gebze Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikada çok sayıda kişinin rehin alındığı haberi paylaşıldı. Caddeyi trafiğe kapatan ekiplerin olaya ilişkin çalışması sürüyor.