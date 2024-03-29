Kızılcık Şerbeti full HD bölüm izle! Kızılcık Şerbeti 57. bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu?

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KIZILCIK SERBETI SON BÖLÜM NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti 56. Bölümünde; Alev'in bavuluna alarak Abdullah'ın evine gelmesiyle herkes büyük bir şok yaşarken, en sakin kalan kişi Pembe olacaktır. Onun bu eve kendisini huzursuz etmek için geldiğinin farkındadır ve Alev'i canından bezdirmeye ant içer. Bütün bu kaotik ortama dayanamayan Abdullah ise evi terk ederek Ömer'in yanına yerleşir. Kıvılcım'a linç kampanyası başlatan iş adamını önce uyaran Ömer, adamın laftan anlamaması sonucunda ona hayatının dersini verecektir.Fatih ve Görkem'in ilişkisi çok mutlu bir şekilde devam ederken aileler de bu durumdan hoşnuttur. Aile geçmişini sorgularken evlatlık verildiğine inanan Nilay konuyu çözmek için Doğa'dan yardım ister. Nursema ve Umut, evliliklerini kurtarmak için herkesten uzaklaşmaya karar verirler. Alev ve Pembe'nin aynı evde yaşaması kısa bir sürede felaketle sonuçlanacaktır.

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KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NE?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa'nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa'nın kocası Fatih'in (Doğukan Güngör) ailesi muhafazakar bir ailedir. Kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. Kızılcık Şerbeti; doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.

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KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCULARI

Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar

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