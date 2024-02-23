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Kızılcık Şerbeti Alev hamile mi?

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Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti bugün 52. bölümü ile ekranlara gelecek. Peki, Kızılcık Şerbeti Alev hamile mi? İşte detaylar…

Kızılcık Şerbeti, Gold Film imzalı, ilk bölümü 13 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Kızılcık Şerbeti Alev hamile mi?

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 51. Bölümünde; Pembe'nin Fatih'e uygun gördüğü kız Görkem'dir. Görkem ve Fatih ilk görüşte birbirlerini beğenirler.Nilay'ın eve dönüşü Mustafa'yı o kadar mutlu etmiş ki karısının etrafında pervane olmaktadır.Kıvılcım ve Ömer'in yeniden başlayan ilişkileri tüm hızıyla devam etmekte, Kıvılcım'ın ailesi de buna destek vermektedir.Abdullah kovide yakalanır ve evde karantinaya alınır.Şirket avukatları sayesinde Umut tutuksuz yargılanmak üzere hapishaneden çıkar. Ancak özellikle Nursema'nın ailesine karşı kendini çok mahcup hissetmektedir. Çok gergin ve çok mutsuzdur.Fatih ve Görkem'in görüştüğünü öğrenen Ömer, durumdan çok rahatsız olsa da yapabileceği bir şey yoktur.Boşandıktan sonra anne evine dönen Alev'nın Alev'in evinde kaldığı bir gün Kıvılcım'ın bulduğu bir test herkes için yeni bir dönemin sinyali gibidir.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Alev (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCU KADROSU

Barış Kılıç

Evrim Alasya

Settar Tanrıöğen

Sıla Türkoğlu

Sibel Taşçıoğlu

Doğukan Güngör

Müjde Uzman

KIZILCIK ŞERBETİ ALEV HAMİLE Mİ?

Dizinin yeni bölümde Alev hamile olduğunu söyledi.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Gündem

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