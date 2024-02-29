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KIZILCIK ŞERBETİ 53. BÖLÜM SON FRAGMAN İZLE! Alev çocuğu doğuracak mı? Fatih Doğa'ya geri dönecek mi?

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KIZILCIK ŞERBETİ 53. BÖLÜM SON FRAGMAN İZLE! Alev çocuğu doğuracak mı? Fatih Doğa'ya geri dönecek mi? Popüler dizi Kızılcık Şerbeti'nin 53. bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Fragmanda, Alev'in çocuğu doğurup doğurmayacağı ve Fatih'in Doğa'ya geri dönüp dönmeyeceği konuları merakla bekleniyor.

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi, yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana büyük bir ilgi görüyor. Her cuma akşamı saat 20.00'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümleri adeta iple çekilyor. KIZILCIK ŞERBETİ SON FRAGMAN dizi severler tarafından araştırılıyor. Kızılcık Şerbeti son fragman yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti son bölümde neler olacak? KIZILCIK ŞERBETİ 53. BÖLÜM SON FRAGMAN İZLE!

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN KONUSU NE?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa'nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa'nın kocası Fatih'in (Doğukan Güngör) ailesi muhafazakar bir ailedir. Kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. Kızılcık Şerbeti; doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.

KIZILCIK ŞERBETİ 53. BÖLÜM SON FRAGMAN İZLE! Alev çocuğu doğuracak mı? Fatih Doğa'ya geri dönecek mi?

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCULARI

Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Yiğit Kirazcı, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz,yer alıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ 53. BÖLÜM SON FRAGMAN İZLE! Alev çocuğu doğuracak mı? Fatih Doğa'ya geri dönecek mi?

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kızılcık Şerbeti'nin 53. bölümünde, Doğa'nın Fatih ile konuşmasının işe yarayıp yaramayacağı merak ediliyor. Fatih Görkem'den ayrılıp Doğa'ya dönecek mi? soruları kafaları kurcalıyor. Görkem'in ailesinin son durumlardan dolayı bu evliliğe onay vermeyeceği ve işlerin zorlaşacağı görülüyor. Peki Alev, Abdullah'ın çocuğunu doğuracak mı?

KIZILCIK ŞERBETİ 53. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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