Kızıl Goncalar hangi gün? Bu hafta Kızıl Goncalar var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı?

Kızıl Goncalar hangi gün? Sorusu, özellikle gündeme gelen haberler nedeniyle devam edip, etmeyeceğini merak etmekte olan izleyiciler tarafından Bu hafta Kızıl Goncalar var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı? Soruları araştırılıyor. Fox Tv ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi her Pazartesi saat 20.00'da seyircisi ile buluşuyor. Peki, Kızıl Goncalar hangi gün? Bu hafta Kızıl Goncalar var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı?

KIZIL GONCALAR HANGİ GÜN?

Kızıl Goncalar her pazartesi saat 20:00'da FOX TV ekranlarında yayınlanıyor. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, yarın kritik bir toplantı yapacak. Gündemde çok sayıda izleme raporu yer alıyor. Raporda tartışmalara yol açan "Kızıl Goncalar" dizisi mercek altına alındı. Şimdiye kadar dizi hakkında RTÜK'e 31 binin üzerinde şikayet ulaştı. Vatandaş bildirimlerini dikkate alan RTÜK, toplantıda ilk olarak tartışmalı diziyi görüşecek.

Yapımcı Faruk Turgut, tarikat ve cemaatlerin ' Kızıl Goncalar'ı hedef göstermesinin ardından Okmeydanı Darülaceze'deki çekim izinlerini iptal eden Darülaceze Başkanlığı'nın sunduğu gerekçeyi X hesabından "Darülaceze kurumumun çekim iznini iptal gerekçesini, kamuoyunun takdirine sunuyorum. Bu mekana ayda 200 bin lira ödeyerek çekim yaptığımızı belirtmek isterim" ifadesiyle paylaştı.

Turgut'un paylaştığı belgeye göre kurumun gerekçesi şöyle:

" Kızıl Goncalar'ın bazı sahnelerinin kurumumuzda çekilmesine izin verilmiş, gelinen noktada dizinin halkı kutuplaştıran ve manevi değerleri aşağılayan ve toplumsal huzura muhalefet içeren sahnelerden oluşmasından; 128 senedir dil, din, ırk, cinsiyet ve mezhep ayrımı yapmayan kurumumuzun varoluş felsefesine aykırı tutumundan dolayı Kızıl Goncalar dizi çekimi daimi heyetin oy birliği kararıyla iptal edilmiştir."

NE OLMUŞTU?

Seküler Atatürkçü Levent (Özcan Deniz) ve tarikat gölgesinde çocuk yaşta evlendirilen Meryem'in (Özgü Namal) hikayesini anlatan 'Kızıl Goncalar' dizisi tarikat ve cemaatlerin hedefi haline gelmiş ve RTÜK inceleme başlatmıştı. Dizinin afişlerine de boyalı saldırı düzenlenmişti.