Başrollerini Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın paylaştığı Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor. Peki, Kızıl Goncalar 7. BÖLÜM FRAGMAN İZLE! | Kızıl Goncalar yen bölüm fragmanı yayınlandı mı, nereden izlenir?

KIZIL GONCALAR SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Suavi ve Levent, Zeynep'i göndermenin önündeki engelleri kaldırmaya çalışırken Levent'le görüşmek isteyen Cüneyd, Suavi'nin hastalığını öğrenir. Cüneyd ve Sadi dergahtakileri yanına alarak sürpriz bir hasta ziyareti yapmaya karar verirler. Bu ziyaret Müyesser'e Levent ve Meryem'le ilgili şüphelerinin peşine düşme fırsatı verecektir. Öte yandan Can yüzünden başı dertten kurtulmasa da annesinin yokluğuna alışmaya başlayan Mira'yı tam da doğum gününde yeni bir şok beklemektedir. Zeynep'i kıskanan Feyza ise Cüneyd'i Zeynep'e düşman etmek bir oyuna girişir. Duyduklarıyla sarsılan Cüneyd hesap sormak için Zeynep'in karşısına çıkarken Levent'in tüm çabasına rağmen Müyesser de Meryem'in sırrını öğrenir. Tam kaçış umutlarının yeşerdiği anda köşeye sıkışan Meryem ve Zeynep, artık korkunç bir sonla karşı karşıyadır.

KIZIL GONCALAR 7. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!