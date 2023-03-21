Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının yeni bölümü sonrasında yeni yarışmacı merak konusu oldu. Heyecanla beklenen Kısmetse Olur programının yeni yarışmacısı Sıla araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Kısmetse Olur Sıla kimdir? Kısmetse Olur Sıla İnstagram hesabı nedir? Sıla kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Kısmetse Olur Sıla İnstagram hesabı! Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Kısmetse Olur programına yeni dahil olan Sıla karakteri araştırılıyor. Yeni yarışmacı Sıla'nın hayatı merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur Sıla kimdir? Kısmetse Olur Sıla İnstagram hesabı nedir? Kısmetse Olur Aşkın Gücü Sıla kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

KISMETSE OLUR: AŞKIN GÜCÜ YARIŞMACILARI

Gelin adayları: Şeydanur, Simge, Buse, Yaren, Cansel, Elif, Rotinda ve Ayşenur.

Damat adayları : Çağrı, Bilek, Sedat, Erhan, Ozan, Luca, Batuhan, Berat ve Oğulcan.

KISMETSE OLUR SILA KİMDİR?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının yeni yarışmacısı Sıla'nın hayatı merak konusu oldu. Yeni yarışmacı kriterleri arasında karşısındaki adayın esmer olması gerektiğini söylemiştir. Yeni gelin adayın Sıla, erkek yarışmacılardan dansa kaldırmak için Batuhan'ı seçmiştir.