Kısmetse Olur Cansel Çördük kimdir? MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜSÜ gündeme düştü! Cansel Çördük evli mi, kaç yaşında? - Haberler

Kısmetse Olur Cansel Çördük merak ediliyor. Kanal D'de yayınlanan ve bir döneme damga vuran programlar arasında yer alan Kısmetse Olur'un ünlü ismi Cansel Çördük'ün müstehcen içerikli görüntüleri, gündeme bomba gibi düştü. Vatandaşlar Kısmetse Olur Cansel Çördük kimdir? Cansel Çördük evlendi mi, kaç yaşında? merak ediyor. İşte bilgiler...

KISMETSE OLUR CANSEL ÇÖRDÜK MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜ!

Kanal D ekranlarında bir döneme damga vuran Kısmetse Olur Yarışması'nın ünlü isimlerinden Cansel Çördük'ün bir şarkıcıyla çektiği müstehcen görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Görüntülerde Çördük ve müzisyenin öpüştüğü görülüyor.

ŞU ANDA AMERİKA'DA YAŞIYOR

Kısmetse Olur isimli fenomen evlilik yarışmasıyla adını milyonlara duyuran gelin adayı Cansel Çördük, Amerika'daki yaşantısıyla gündeme geliyor. Kısmetse Olur Cansel'in FBG Goat isimli bir müzisyenle müstehcen içerikli videosu paylaşıldı.

VİDEOYLA İLGİLİ BİNLERCE YORUM YAPILDI

Müzisyenle öpüşen Cansel'in vücudunun çeşitli bölgelerinden çilek yenildiği anlar sosyal medyayı salladı. Cansel'in bu görüntülerine ilişkin çok sayıda yorum yapıldı.

CANSEL ÇÖRDÜK KİMDİR?

Cansel Çördük, 1995 yılında dünyaya geldi. Üniversite eğitimi için Antalya'dan İstanbul'a taşındı. Lisansını İstanbul Kültür Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladı. Çılgın Dersane filminde rol alan Çördük, Kanal D ekranlarına yayınlanan Kısmetse Olur isimli yarışma ile adını geniş kitlelere duyurdu.

Aynı programda tanıştığı Eser West ile olan inişli çıkışlı ilişkisiyle sürekli gündem oluyordu. Sosyal medyada iddialı paylaşımlarda bulunan Cansel Çördük, modellik yapıyor.

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