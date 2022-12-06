Hollywood'un ünlü oyuncusu Kirstie Alley 71 yaşında hayatını kaybetti. Vefatının ardından sevenleri, Kirstie Alley öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Kirstie Alley kaç yaşında öldü? araştırması yapıyor. Peki, Kirstie Alley kimdir, kaç yaşında öldü? Kirstie Alley neden öldü, hastalığı mı vardı? İşte detaylar...

Özellikle John Travolta ile başrolünü paylaştığı 'Bak Şu Konuşana' filmiyle hafızalara kazınan ve daha sonra birçok iddialı yapımda yer alan Kirstie Alley, kanser sonucu 71 yaşında hayata gözlerini yumdu. Peki, Kirstie Alley öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Kirstie Alley kaç yaşında öldü? Kirstie Alley hayatı ve biyografisi nedir? Ayrıntılar haberimizde...

KİRSTİE ALLEY ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Yer aldığı filmlerle milyonlarca insanın gönlünde taht kuran Hollywood yıldızı Kirstie Alley 71 yaşında hayatını kaybetti. Cheers ve Bak Şu Konuşana gibi yapımlarla bilinen Alley'in çocukları yaptığı açıklamada ünlü oyuncunun kanserle savaşını kaybettiğini yazdı.

Alley'in çocukları tarafından yapılan açıklamada bir zamanlar Hollywood'un ünlü yüzleri arasında gösterilen aktrisin 71 yaşında gözlerini yumduğunu söyledi.

True ve Lillie Parker'dan yapılan açıklamada, "İnanılmaz, şevkli ve sevgi dolu annemiz, daha yeni keşfedilen kanserle mücadelesinden sonra vefat etti" ifadeleri kullanıldı.

Çocukları, "Ekranda olduğu kadar ikonik olduğu kadar, daha da harika bir anne ve büyükanneydi" diye yazdı.

Kardeşler "Annemizin yaşama sevinci ve tutkusu, çocukları, torunları ve birçok hayvanı, sonsuz yaratma sevinci bir yana, benzersizdi ve tıpkı onun gibi hayatı dolu dolu yaşamamız için bize ilham verdi" dedi.

Alley, iki kez Emmy, Cheers için bir Komedi Dizisinde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı. Cheers Rolling Stone'un Tüm Zamanların En İyi TV Şovları listesinde Dördüncü sırada yer aldı. Alley 1991'de ve bir Olağanüstü 1994'te David's Mother'daki Sally Goodson rolleriyle Emmy'e layık görüldü. Kirstie ayrıca 1995'te Hollywood'daki ünlüler kaldırımına adını yazdırdı.

KİRSTİE ALLEY KİMDİR?

Kirsten Louise "Kirstie" Alley (12 Ocak 1951 - 5 Aralık 2022) Amerikalı oyuncudur. 1987–1993 yılları arasında Rebecca Howe karakterini canlandırdığı televizyon dizisi Cheers ile tanınır. 1991 yılında bu dizideki rolüyle Emmy ödülü almıştır.