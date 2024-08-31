Kieran Trippier Eyüpspor'a transfer olacak mı? 3 maçta topladığı 7 puanala Trendyol Süper Lig'e hızlı bir giriş yapan Eyüpspor, transferde de adından söz ettirmeye devam ediyor. Arda Turan'ın çalıştırdığı İstanbul temsilcisi, ses getirecek bir hamle yaptı. Kieran Trippier Eyüpspor'a transfer olacak iddiası var. Peki, Kieran Trippier Eyüpspor'a transfer olacak mı? Detaylar...

KİERAN TRİPPİER EYÜPSPOR'A TRANSFER OLACAK MI?

Topladığı 7 puanla Süper Lig'e başarılı bir giriş yapan Eyüpspor, transferde dev bir hamle yaptı. Arda Turan teknik direktörlüğünü yaptığı İstanbul temsilcisi, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'da forma giyen tecrübeli futbolcu Kieran Trippier ile ile ilgileniyor. Eflatun-sarılı takımın ilk teması kurduğu İngiliz sağ bek ile birkaç Avrupa kulübü daha ilgileniyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Eyüpspor, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'da forma giyen tecrübeli futbolcu Kieran Trippier ile ile ilgileniyor. Habe

rde eflatun-sarılı takımın oyuncu ile ilk teması kurduğu belirtildi. İngiliz sağ bek ile Eyüpspor'un yanı sıra birkaç Avrupa kulübü daha ilgileniyor.

Eyüpspor eğer Kieran Trippier girişiminden sonuç alamazsa; Pol Lirola transferini bitirmek için oyuncuyla bir kez daha masaya oturacak. Trippier'in alternatifi olarak Pol Lirola ile de listede hazır bekletildiği ifade edildi.