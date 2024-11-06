Bayern Münih ve Benfica arasında oynanacak heyecan dolu futbol karşılaşması, yayın kanalı ve başlama saatiyle futbolseverlerin gündemine yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta karşılaşmaları dün başlamıştı. Bugün oynanacak olan Bayern Münih- Benfica maçında milli futbolcular Orkun kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun forma giyip giymeyeceği merak ediliyor. Peki, Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? Bayern Münih- Benfica maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

KEREM AKTÜRKOĞLU OYNAYACAK MI?

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün zorlu Bayern Münih deplasmanına ilk 11'de başlaması bekleniyor.

BAYERN MUNIH- BENFICA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Bayern Münih - Benfica mücadelesi bugün (6 Kasım) saat 23:00'da başlayacak. Bayern Münih - Benfica mücadelesi ise tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.