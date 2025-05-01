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Kentsel dönüşüm yapım yardımlarında artış! En yüksek tutar 2 milyona yaklaştı

Kentsel dönüşüm yapım yardımlarında artış! En yüksek tutar 2 milyona yaklaştı
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İstanbul'daki kentsel dönüşüm uygulamalarında, hak sahiplerine verilen yapım yardımları güncellendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan yeni kararla, daha önce 700 bin TL olan yapım yardımı 875 bin TL'ye, 350 bin TL olan destek 437 bin 500 TL'ye yükseltildi. En yüksek destek tutarı ise 1 milyon 400 bin TL'den 1 milyon 750 bin TL'ye çıkarıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, İstanbul'da yürütülen kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında yapılan yapım yardımlarında artışa gidildi.

İstanbul'da yürütülen kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında, hak sahiplerine sağlanan yapım yardımlarında artışa gidildi.

EN YÜKSEK DESTEK TUTARI 1 MİLYON 750 BİN LİRAYA YÜKSELTİLDİ

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, daha önce 700 bin TL olan yapım yardımı 875 bin TL'ye, 350 bin TL olan destek 437 bin 500 TL'ye yükseltildi. En yüksek destek tutarı ise 1 milyon 400 bin TL'den 1 milyon 750 bin TL'ye çıkarıldı. Kiracılara sağlanan 100 bin TL'lik yardım da 125 bin TL olarak yeniden belirlendi.

Kararda ayrıca, bu düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce imzalanan sözleşmelerde, eski yardım miktarlarının geçerli olacağı belirtildi.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Emlak
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