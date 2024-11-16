Kenan Yıldız yok mu, neden yok? Kenan Yıldız milli maçta kadrosunda var mı, Galler maçında oynayacak mı?

Kenan Yıldız yok mu? Türkiye-Galler mücadelesi öncesinde sporseverler, maçın ilk 11'lerini merakla bekliyor. Kenan Yıldız milli maçta kadrosunda var mı, Galler maçında oynayacak mı? Sakatlıkları sebebiyle kadrodan çıkarılan Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Deniz Gül ve Ahmed Kutucu bu maçta forma giyemeyecek. Kenan Yıldız'ın ilk 11'de olup olmadığı da merak konusu. Kenan Yıldız milli maçta kadroda var mı? Detaylar haberimizdedir…

KENAN YILDIZ GALLER MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Türkiye-Galler maçında, ay-yıldızlı ekipte cezalı durumda bulunan Kenan Yıldız sahada yer alamayacak. Öte yandan sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmayan Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Deniz Gül ve Ahmed Kutucu da bu maçta forma giyemeyecek.

KENAN YILDIZ NEDEN YOK?

UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye, Galler ile karşı karşıya gelecek. Juventus ve A Milli Takım'ın genç yıldızı Kenan Yıldız, kart cezası nedeniyle bu mücadelede görev alamayacak. Ancak başarılı futbolcunun, sonraki maç olan Karadağ karşılaşmasında kadroya dahil edilmesi planlanıyor.

TÜRKİYE-GALLER MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Türkiye : Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Semih Kılıçsoy, İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler

Galler: Darlow, Williams, Davies, Rodon, Cabango, Wilson, Brooks, Cullen, Burns, Sheehan, Harris