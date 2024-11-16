Kenan Yıldız yok mu, neden yok? Kenan Yıldız milli maçta kadrosunda var mı, Galler maçında oynayacak mı?
Kenan Yıldız, Galler maçında ilk 11'de var mı ve Kenan Yıldız milli maçta kadroda yok mu soruları gündeme geliyor. Ay-yıldızlı ekibin yıldız oyuncularından Kenan Yıldız'ın bu kritik karşılaşmada forma giyip giymeyeceği ise en çok araştırılan konular arasında. Türkiye-Galler maçında Kenan Yıldız oynamayacak mı ve Kenan Yıldız neden yok merak ediliyor. Peki, Kenan Yıldız milli maçta kadrosunda var mı, Galler maçında oynayacak mı?
Kenan Yıldız yok mu? Türkiye-Galler mücadelesi öncesinde sporseverler, maçın ilk 11'lerini merakla bekliyor. Kenan Yıldız milli maçta kadrosunda var mı, Galler maçında oynayacak mı? Sakatlıkları sebebiyle kadrodan çıkarılan Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Deniz Gül ve Ahmed Kutucu bu maçta forma giyemeyecek. Kenan Yıldız'ın ilk 11'de olup olmadığı da merak konusu. Kenan Yıldız milli maçta kadroda var mı? Detaylar haberimizdedir…
KENAN YILDIZ GALLER MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Türkiye-Galler maçında, ay-yıldızlı ekipte cezalı durumda bulunan Kenan Yıldız sahada yer alamayacak. Öte yandan sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmayan Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Deniz Gül ve Ahmed Kutucu da bu maçta forma giyemeyecek.
KENAN YILDIZ NEDEN YOK?
UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye, Galler ile karşı karşıya gelecek. Juventus ve A Milli Takım'ın genç yıldızı Kenan Yıldız, kart cezası nedeniyle bu mücadelede görev alamayacak. Ancak başarılı futbolcunun, sonraki maç olan Karadağ karşılaşmasında kadroya dahil edilmesi planlanıyor.
TÜRKİYE-GALLER MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Türkiye : Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Semih Kılıçsoy, İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler
Galler: Darlow, Williams, Davies, Rodon, Cabango, Wilson, Brooks, Cullen, Burns, Sheehan, Harris
A Millî Takımımızın, UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler ve Karadağ ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. #BizimÇocuklar???? pic.twitter.com/Mc4C5ymgod— Türkiye #BizimÇocuklar ???? (@MilliTakimlar) November 8, 2024