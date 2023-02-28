Kazım Akşar neden öldü? Kazım Akşar kimdir?

Kara Melek, Kadın isterse, Kurtlar Vadisi, Küçük Hanımefendi ve Yağmurdan Kaçarken gibi birçok projede rol alan usta oyuncu Kazım Akşar, yaşamını yitirdi. Kalp krizi sonucu hayata gözlerini yuman oyuncunun ani ölümü sevenlerini yasa boğdu. Peki, Kazım Aşar neden öldü? Kazım Akşar kimdir?

Sayısız projede yer alan usta oyuncu Kazım Akşar, geçirdiği kalp krizi sonucu 69 yaşında hayatını kaybetti. Usta ismin ölümü sanat dünyasını derinden etkilerken ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi. Üzücü gelişme sonrası Kazım Aşar neden öldü? Kazım Akşar kimdir merak edildi.

KAZIM AKŞAR NEDEN ÖLDÜ?

Oyuncular Sendikası, sosyal medya hesabından kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtilen Akşar'la ilgili "Meslektaşımız Kazım Akşar hayatını kaybetti. Ailesi ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz" paylaşımını yaptı.

KAZIM AKŞARKİMDİR?

Doğum tarihi: 23 Ağustos 1953,

Burhaniye, Türkiye

Ölüm tarihi ve yeri: 28 Şubat 2023

Boy: 1,78 m

Kazım Akşar (23 Ağustos 1953, Balıkesir - 28 Şubat 2023), Türk oyuncudur.

Kazım Akşar, 23 Ağustos 1953 tarihinde Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde doğdu.

1970 yılında radyoda Çocuk Saati programına girdi. Radyoda, Arkası Yarın, Mikrofonda Tiyatro'da, oyuncu ve yönetmen olarak yer aldı. 1978 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro yüksek bölümünden mezun oldu. 1979 yılında Devlet Tiyatrolarında oyuncu olarak çalışmalara başladı.

1986-1987'de İngiltere'ye Devlet tarafından gönderildi. National Theatre'da Peter Hall ile beraber; Entertaining Strangers (David Edgar), The Winter's Tale (Shakespeare), The Tempest (Shakespeare) ve Cymbeline (Shakespeare) oyunlarında yardımcı olarak çalıştı.

1988 yılında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümünde, 4 yıllık eğitmenlik yaptı. ODTÜ ve Kadir Has Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Dialog Anlatım İletişim okulunda eğitmenlik yapmaya devam etmektedir. Akşar Devlet Tiyatroları dışında Tiyatro İstanbul, Tiyatro Ayna gibi özel tiyatrolarda oyunculuk ve yönetmenlik yapmıştır. Akyaka'da yaşamaktadır.

Geçirdiği kalp krizi sonucu 28 Şubat 2023 tarihinde hayatını kaybetti.