Kayserispor- Beşiktaş maçının biletleri satışta! Kayserispor- Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş biletleri ne kadar?

Kayserispor ile Beşiktaş arasında gerçekleşecek olan futbol maçının biletleri satışa sunuldu. Bu heyecan verici karşılaşmanın tarihi futbol severler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Maçın ne zaman yapılacağı ve bilet fiyatları, taraftarlar arasında sıkça konuşulan konular arasında yer alıyor. Kayseri'deki stadyumda gerçekleşecek olan bu önemli maç, hem Kayserispor hem de Beşiktaş taraftarları için büyük bir heyecan kaynağı olacak. Peki, Kayserispor- Beşiktaş maçının biletleri satışta! Kayserispor- Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş biletleri ne kadar?

KAYSERİSPOR- BEŞİKTAŞ MAÇ BİLETLERİ

Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanacak maçın biletleri satışa sunuldu. Bilet fiyatları, 850 TL ile 1.750 TL arasında değişirken, misafir takım taraftarları için belirlenen bilet fiyatı ise 1.100 TL oldu.

BEŞİKTAŞ BİLETLERİ NE KADAR?

Kayserispor kulübünden yapılan açıklamaya göre, biletler bugün Passolig aracılığıyla satışa çıktı. Maç, Kayseri'de gerçekleşecek ve bilet fiyatları şu şekilde belirlendi:

Güney Alt Tribün: 850 TL

Kuzey Üst Tribün: 850 TL

Doğu Üst Tribün: 1.000 TL

Doğu Alt Tribün: 1.250 TL

Batı Üst Tribün: 1.100 TL

Batı Alt Tribün: 1.500 TL

Batı Balkon Tribün: 1.750 TL

Misafir Tribün: 1.100 TL