Kayserispor- Beşiktaş maçının biletleri satışta! Kayserispor- Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş biletleri ne kadar?
Kayserispor ve Beşiktaş arasında oynanacak olan futbol maçının biletleri satışa çıktı. Maçın ne zaman gerçekleşeceği ve bilet fiyatları merak ediliyor. Futbol severler, bu önemli karşılaşma için biletlerini hızla satın alıyorlar.
Kayserispor ile Beşiktaş arasında gerçekleşecek olan futbol maçının biletleri satışa sunuldu. Bu heyecan verici karşılaşmanın tarihi futbol severler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Maçın ne zaman yapılacağı ve bilet fiyatları, taraftarlar arasında sıkça konuşulan konular arasında yer alıyor. Kayseri'deki stadyumda gerçekleşecek olan bu önemli maç, hem Kayserispor hem de Beşiktaş taraftarları için büyük bir heyecan kaynağı olacak. Peki, Kayserispor- Beşiktaş maçının biletleri satışta! Kayserispor- Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş biletleri ne kadar?
KAYSERİSPOR- BEŞİKTAŞ MAÇ BİLETLERİ
Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanacak maçın biletleri satışa sunuldu. Bilet fiyatları, 850 TL ile 1.750 TL arasında değişirken, misafir takım taraftarları için belirlenen bilet fiyatı ise 1.100 TL oldu.
BEŞİKTAŞ BİLETLERİ NE KADAR?
Kayserispor kulübünden yapılan açıklamaya göre, biletler bugün Passolig aracılığıyla satışa çıktı. Maç, Kayseri'de gerçekleşecek ve bilet fiyatları şu şekilde belirlendi:
Güney Alt Tribün: 850 TL
Kuzey Üst Tribün: 850 TL
Doğu Üst Tribün: 1.000 TL
Doğu Alt Tribün: 1.250 TL
Batı Üst Tribün: 1.100 TL
Batı Alt Tribün: 1.500 TL
Batı Balkon Tribün: 1.750 TL
Misafir Tribün: 1.100 TL