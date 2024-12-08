KAYSERİSPOR ALANYASPOR MAÇI CANLI, HD İZLE | Kayserispor Alanyaspor maçı şifresiz izleme linki!

Süper Lig heyecanı, Kayserispor ile Alanyaspor arasında oynanacak mücadele ile devam ediyor. Futbolseverler, bu kritik karşılaşmayı canlı ve HD kalitesinde izlemek için detaylı bilgiler arıyor. Takımlar sahadan galibiyetle ayrılmak için mücadele ederken, taraftarlar da bu heyecan dolu karşılaşmayı kaçırmak istemiyor. Peki, Kayserispor - Alanyaspor maçı hangi kanalda ve nasıl izlenir? İşte, Kayserispor Alanyaspor maçı şifresiz izleme linki!

KAYSERİSPOR ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kayserispor-Alanyaspor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

BEIN SPORTS 2 FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12379 MHz

Polarizasyon: Horizontal (Yatay)

Symbol Rate (Sembol Oranı): 30000

FEC: 3/4

BEIN SPORTS ÜCRETLİ Mİ?

beIN SPORTS 2, ücretli bir platformdur. Yayınları izleyebilmek için Digitürk aboneliğinizin veya beIN CONNECT üyeliğinizin bulunması gerekmektedir.

İLK 11'LER

Kayserispor: Onurcan, Gökhan, Kolovetsios, Attamah, Carole, Kartal, Karimi, Cardoso, Boa Morte, Mane, Nazon

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Aliti, Fatih, Balkovec, Makouta, Richard, Cordova, Efecan, Augusto, Hwang