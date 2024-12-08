Üye Girişi
Haberler
Rusya: Esad ülkeyi terk etti ve iktidarı barışçıl yollardan devretme talimatı verdi

Rusya ülkesini terk eden Esad'ın verdiği son talimatı açıkladı

 Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in neredeyse tamamını kontrol altına aldı

Münbiç operasyonu başladı! Çok sayıda teröristi esir aldılar

 Dışişleri Bakanı Fidan: Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilir

"Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilirler"
Şam'daki kaostan faydalanıp Merkez Bankası'nı yağmaladılar

Görüntü infial yarattı, paranın patronundan açıklama geldi

KAYSERİSPOR ALANYASPOR MAÇI CANLI, HD İZLE | Kayserispor Alanyaspor maçı şifresiz izleme linki!

KAYSERİSPOR ALANYASPOR MAÇI CANLI, HD İZLE | Kayserispor Alanyaspor maçı şifresiz izleme linki!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserispor ve Alanyaspor arasındaki maçın canlı izleme linki yayınlandı. Futbol severler, maçı şifresiz ve HD kalitede izleyebilecekler. Kayserispor ve Alanyaspor arasındaki heyecan dolu maça dair tüm detaylar ve izleme linki haberimizde yer alıyor.

Süper Lig heyecanı, Kayserispor ile Alanyaspor arasında oynanacak mücadele ile devam ediyor. Futbolseverler, bu kritik karşılaşmayı canlı ve HD kalitesinde izlemek için detaylı bilgiler arıyor. Takımlar sahadan galibiyetle ayrılmak için mücadele ederken, taraftarlar da bu heyecan dolu karşılaşmayı kaçırmak istemiyor. Peki, Kayserispor - Alanyaspor maçı hangi kanalda ve nasıl izlenir? İşte, Kayserispor Alanyaspor maçı şifresiz izleme linki!

KAYSERİSPOR ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kayserispor-Alanyaspor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

KAYSERİSPOR ALANYASPOR MAÇI CANLI, HD İZLE Kayserispor Alanyaspor maçı şifresiz izleme linki!

BEIN SPORTS 2 FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12379 MHz

Polarizasyon: Horizontal (Yatay)

Symbol Rate (Sembol Oranı): 30000

FEC: 3/4

BEIN SPORTS ÜCRETLİ Mİ?

beIN SPORTS 2, ücretli bir platformdur. Yayınları izleyebilmek için Digitürk aboneliğinizin veya beIN CONNECT üyeliğinizin bulunması gerekmektedir.

İLK 11'LER

Kayserispor: Onurcan, Gökhan, Kolovetsios, Attamah, Carole, Kartal, Karimi, Cardoso, Boa Morte, Mane, Nazon

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Aliti, Fatih, Balkovec, Makouta, Richard, Cordova, Efecan, Augusto, Hwang

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Suriye'deki savaşta tarafını belli etti
img

24 yıllık iktidarını 12 günde kaybeden Esad'ın yolculuğu kazayla başlamıştı
img

Destici'den Esad'ın devrilmesinin ardından kritik Suriye uyarısı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

KAYSERİSPOR ALANYASPOR MAÇI CANLI, HD İZLE | Kayserispor Alanyaspor maçı şifresiz izleme linki! SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Sivasspor Galatasaray maçı şifresiz, HD izleme linki Instagram çöktü mü? 8 Aralık Instagram'a neden girilmiyor? Yarın okullar tatil mi? 9 Aralık Pazartesi okullar tatil edilecek mi? DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede oldu? 8 Aralık son deprem raporları! EYÜPSPOR SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE | Bein Sports 2 Eyüpspor Samsunspor maçı frekans bilgileri Sivasspor Galatasaray maçı 11'ler! Sivasspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor Galatasaray maçı izleme linki var mı? SON DAKİKA: Esad'ın uçağı düştü mü? BEŞAR ESAD NEREDE? Esad kaçtı mı? Beşar Esad kaçtı mı? Esad nereye kaçtı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.