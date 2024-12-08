KAYSERİSPOR ALANYASPOR MAÇI CANLI, HD İZLE | Kayserispor Alanyaspor maçı şifresiz izleme linki!
Kayserispor ve Alanyaspor arasındaki maçın canlı izleme linki yayınlandı. Futbol severler, maçı şifresiz ve HD kalitede izleyebilecekler. Kayserispor ve Alanyaspor arasındaki heyecan dolu maça dair tüm detaylar ve izleme linki haberimizde yer alıyor.
Süper Lig heyecanı, Kayserispor ile Alanyaspor arasında oynanacak mücadele ile devam ediyor. Futbolseverler, bu kritik karşılaşmayı canlı ve HD kalitesinde izlemek için detaylı bilgiler arıyor. Takımlar sahadan galibiyetle ayrılmak için mücadele ederken, taraftarlar da bu heyecan dolu karşılaşmayı kaçırmak istemiyor. Peki, Kayserispor - Alanyaspor maçı hangi kanalda ve nasıl izlenir? İşte, Kayserispor Alanyaspor maçı şifresiz izleme linki!
KAYSERİSPOR ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Kayserispor-Alanyaspor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.
BEIN SPORTS 2 FREKANS BİLGİLERİ
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 12379 MHz
Polarizasyon: Horizontal (Yatay)
Symbol Rate (Sembol Oranı): 30000
FEC: 3/4
BEIN SPORTS ÜCRETLİ Mİ?
beIN SPORTS 2, ücretli bir platformdur. Yayınları izleyebilmek için Digitürk aboneliğinizin veya beIN CONNECT üyeliğinizin bulunması gerekmektedir.
İLK 11'LER
Kayserispor: Onurcan, Gökhan, Kolovetsios, Attamah, Carole, Kartal, Karimi, Cardoso, Boa Morte, Mane, Nazon
Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Aliti, Fatih, Balkovec, Makouta, Richard, Cordova, Efecan, Augusto, Hwang