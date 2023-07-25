Kavurmalı Gömme tarifi! Masterchef Kavurmalı Gömme nasıl yapılır? Kavurmalı Gömme için gerekli malzemeler nelerdir? Kavurmalı Gömme hangi yöreye ait?

Masterchef 25 Temmuz dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Kavurmalı Gömme yapmasını istendi. Peki Masterchef Kavurmalı Gömme böreği nasıl yapılır? Kavurmalı Gömme böreği için gerekli malzemeler nelerdir? Kavurmalı Gömme tarifi! Kavurmalı Gömme nasıl yapılır? Kavurmalı Gömme böreği tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel börekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Kavurmalı Gömme tarifi oldu. Peki en güzel Kavurmalı Gömme böreği tarifi nasıldır? Kavurmalı Gömme nasıl yapılır? Kavurmalı Gömme için gerekli malzemeler nelerdir? Kavurmalı Gömme tarifi! Kavurmalı Gömme nedir, ne demek? Masterchef Kavurmalı Gömme nasıl yapılır? Kavurmalı Gömme hangi bölgenin, hangi yörenin böreği? Kavurmalı Gömme böreği hangi ülkeye ve yöreye aittir? Kavurmalı Gömme böreği hangi bölge? İşte detaylar...

KAVURMALI GÖMME NEDİR, NE DEMEK? KAVURMALI GÖMME BÖREĞİ HANGİ YÖREYE AİTTİR?

Kavurmalı Gömme daha çok Doğu Anadolu Bölgesi'nde yapılan bir yemektir.

KAVURMALI GÖMME İÇİN MALZEMELER NELERDİR?

Hamuru için:

4 su bardağı un

1 su bardağı süt

1 su bardağı su

1/2 su bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

İç harcı için:

300 gram kavurma (tercihen koyun veya kuzu eti kavurması)

1 büyük boy soğan

2 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ

Tuz ve karabiber

Üzeri için:

1 yumurta sarısı

Susam ve çörek otu (isteğe bağlı)

KAVURMALI GÖMME NASIL YAPILIR?

İlk olarak iç harcı hazırlamak için, kavurmayı küçük parçalara doğrayın veya çöp şişe takarak rendeleyin.

Bir tavada tereyağını veya sıvı yağı ısıtın. Doğranmış soğanı ekleyin ve pembeleşene kadar kavurun.

Kavrulan soğanlara doğranmış kavurmayı ekleyin. Tuz ve karabiberle lezzetlendirin. Kavurma ve soğanlar iyice karışana kadar birkaç dakika pişirin. İç harç hazır.

Hamur için, unu bir kaba alın. Süt, su, sıvı yağ ve tuzu ekleyerek yoğurun. Ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamuru 8 eşit parçaya bölün ve her parçayı elinizle yuvarlayarak beze yapın.

Bezeleri hafifçe unlanmış bir zeminde merdane yardımıyla yuvarlak şekillerde açın. Açtığınız her bir yufkayı teker teker üzerine sıvı yağ sürerek üst üste koyun.

Üst üste koyduğunuz yufkayı bir merdane yardımıyla daha büyük bir yufka haline getirin.

Hazırladığınız büyük yufkayı tekrar açın ve üzerine kavurmalı iç harcı serpiştirin, yayın.

Yufkayı kenarlardan içe doğru kıvırın ve rulo şeklinde sarın.

Sardığınız ruloyu gül böreği şeklinde bir tepsiye yerleştirin.

Tüm bezeleri bu şekilde hazırlayıp tepsiye dizin.

Böreklerin üzerine yumurta sarısı sürün ve isteğe bağlı olarak susam ve çörek otu serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 180°C (350°F) derece fırında börekler kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkan sıcak Kavurmalı Gömme Böreklerini servis yapın.

Afiyet olsun!