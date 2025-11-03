KASIM AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMA: 2025 Kasım ayı kira artış zammı ne kadar, yüzde kaç oldu? Ev iş yeri kira enflasyon oranı ne oldu?

Kiracılar ve ev sahipleri için en kritik dönemlerden biri olan Kasım ayı kira artış oranı, her yıl merakla bekleniyor. 2025 yılı Kasım ayı kira zammı hesaplamaları, açıklanacak enflasyon verileri doğrultusunda netleşecek. Peki, 2025 Kasım ayı kira artış zammı ne kadar, yüzde kaç oldu? Ev iş yeri kira enflasyon oranı ne oldu? İşte detaylar...

2025 KASIM AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMA

Kira sözleşmelerinde uygulanacak artış oranı, genellikle tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verileri esas alınarak hesaplanıyor. Kiracılar ve işyeri sahipleri, kira ödemelerini planlamak için bu verileri yakından takip ediyor.

KASIM KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 Kasım ayı kira artış oranı, TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verileri sonrasında kesinleşecek. Kurum, 3 Kasım Pazartesi günü saat 10.00'da Ekim ayı enflasyon verilerini kamuoyuna duyuracak.

Bu açıklama ile birlikte, hem konut hem de iş yeri kiralarında uygulanacak zam oranları netleşecek ve kiracılar ile ev sahipleri, yeni kira tutarlarını hesaplayabilecek.

2025 KASIM AYI KİRA ARTIŞ ZAMMI NE KADAR?

Kasım ayı kira artış zammı, açıklanacak enflasyon verisine göre hesaplanacak. Örnek vermek gerekirse, Ekim ayında kiralara uygulanan zam oranı yüzde 38,36 olmuştu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Ekim ayında tüketici fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 32,87 artış gösterdi. Aynı dönemde konut kiralarındaki artış oranı ise yüzde 37,15 olarak kaydedildi.

2025 KASIM AYI KİRA ARTIŞ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLDU?

Kasım kira artış zammı, TÜİK'in açıklayacağı enflasyon verisine göre belirlenecek. Enflasyon oranı arttıkça kiralarda uygulanacak zam yüzdesi de yükseliyor.

Ev sahipleri ve kiracılar için kira artış zammı yüzdesinin doğru hesaplanması, hem sözleşme hem de ödeme planı açısından kritik önem taşıyor. Kasım ayı verileri açıklandığında, kira artışı net bir şekilde görülebilecek ve kira sözleşmelerine uygulanabilecek.

EV İŞ YERİ KİRA ENFLASYON ORANI NE OLDU?

Konut ve iş yeri kiraları için uygulanacak zam oranları, Türkiye genelinde TÜFE değişimi ile paralellik gösteriyor. 2025 Ekim ayında kira artış oranı %38,36 olarak gerçekleşmişti. Kasım ayında açıklanacak enflasyon verisi ise hem konut hem de iş yeri kiralarında uygulanacak yeni oranı belirleyecek.

Kiracılar ve işyeri sahipleri, kira sözleşmelerinde yer alan hükümler doğrultusunda, yeni artış oranını takip ederek, ödeme planlarını buna göre güncellemek zorunda.