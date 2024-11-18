UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'ta yer alan Karadağ ve Türkiye arasında oynanacak önemli futbol karşılaşması, futbolseverlerin büyük heyecanla beklediği bir mücadele olarak dikkat çekiyor. Maçın tarihi ve saati, bu zorlu karşılaşmayı kaçırmak istemeyen taraftarlar tarafından merakla araştırılıyor. Aynı zamanda, mücadeleyi hangi televizyon kanalının canlı olarak yayınlayacağı da futbolseverler arasında büyük bir ilgi konusu oluyor. Peki, Karadağ-Türkiye maçı ne zaman? Karadağ Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?

KARADAĞ-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Karadağ Türkiye milli maçı 19 Kasım Salı günü oynanacak. 22.45'te başlayacak heyecanlı mücadele iksic Şehir Stadyumu'nda gerçekleşecek.

KARADAĞ TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Mücadele, TV8 ve Exxen platformlarından canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye'nin grup aşamasındaki kritik maçlarından biri olan bu karşılaşma, milli takımın ligdeki durumu açısından belirleyici bir öneme sahip. Karadağ deplasmanında oynanacak mücadelede, teknik direktör ve oyuncuların performansı, takımın grup sıralamasındaki yerini doğrudan etkileyebilir. Bu nedenle maçın sonucu, sadece taraftarlar için değil, spor otoriteleri için de büyük bir heyecan yaratıyor.