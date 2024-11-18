Üye Girişi
Haberler

Karadağ-Türkiye maçı ne zaman? Karadağ Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Karadağ-Türkiye maçı ne zaman? Karadağ Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. grup maçında Karadağ ve Türkiye arasında oynanacak olan futbol maçının tarihi ve saati merak ediliyor. Maçın hangi kanalda yayınlanacağı da futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor.

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'ta yer alan Karadağ ve Türkiye arasında oynanacak önemli futbol karşılaşması, futbolseverlerin büyük heyecanla beklediği bir mücadele olarak dikkat çekiyor. Maçın tarihi ve saati, bu zorlu karşılaşmayı kaçırmak istemeyen taraftarlar tarafından merakla araştırılıyor. Aynı zamanda, mücadeleyi hangi televizyon kanalının canlı olarak yayınlayacağı da futbolseverler arasında büyük bir ilgi konusu oluyor. Peki, Karadağ-Türkiye maçı ne zaman? Karadağ Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?

KARADAĞ-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Karadağ Türkiye milli maçı 19 Kasım Salı günü oynanacak. 22.45'te başlayacak heyecanlı mücadele iksic Şehir Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Karadağ-Türkiye maçı ne zaman? Karadağ Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?

KARADAĞ TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Mücadele, TV8 ve Exxen platformlarından canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye'nin grup aşamasındaki kritik maçlarından biri olan bu karşılaşma, milli takımın ligdeki durumu açısından belirleyici bir öneme sahip. Karadağ deplasmanında oynanacak mücadelede, teknik direktör ve oyuncuların performansı, takımın grup sıralamasındaki yerini doğrudan etkileyebilir. Bu nedenle maçın sonucu, sadece taraftarlar için değil, spor otoriteleri için de büyük bir heyecan yaratıyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan rakam

 Nevzat Bahtiyar'ın oğlu: Güran ailesi camide gizli toplantılar yapıyor

Nevzat Bahtiyar'ın oğlundan soruşturmanın seyrini değiştirecek iddia

 Yenidoğan çetesinin yargılanmasına başlanıyor

Türkiye'yi ayağa kaldıran yenidoğan çetesi için hesap vakti
Kiralık konutlarda 'yıllık kontrat' dönemi

İlanları gören inanamıyor! Kiralık konutta yeni dönem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Turhan Çömez kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Turhan Çömez kaç yaşında, nereli? Turhan Çömez biyografisi! Emekli zammı ne kadar olacak? Ocak ayı emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak? Enflasyon farkına göre maaş hesaplama! MEMUR MAAŞ ZAMMI 2025 | Memur maaş zammı ne kadar olacak? Öğretmen, polis, hemşire, doktor, memur maaşı ne kadar olur? Fırat Sarı kimdir, kaç yaşında ve tutuklandı mı? Yenidoğan çetesinin doktoru Fırat Sarı hangi hastanede çalıştı? 19 Kasım Ankara hava durumu | Ankara hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! ARA TATİL NE ZAMAN BİTİYOR? Okullar bugün (18 Kasım) açılıyor mu, ders var mı? 18 Kasım Ankara hava durumu | Ankara hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Milli maç hangi kanalda? Karadağ-Türkiye maçı ne zaman? (UEFA Uluslar Ligi) Masterchef'te dün akşam kim elendi? Masterchef Ezgi gitti mi? Karadağ-Türkiye maçı ne zaman? Karadağ Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? 18 KASIM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.