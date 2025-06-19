Milli takımımızın güçlü rakibi Kanada karşısında göstereceği performans merak konusu. Özellikle "Filenin Sultanları - Kanada maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtı, karşılaşmayı takip etmek isteyen binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Bu kritik mücadele, voleybolun heyecanını evlere taşıyacak. Peki, Kanada- Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?

KANADA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Kanada - Türkiye voleybol maçı 19 Haziran Perşembe yani bugün saat 19.30'da başlayacak.

KANADA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ MAÇI NASIL İZLENİR?

TRT Spor'un canlı yayını sayesinde Türkiye'nin dört bir yanındaki voleybol severler, milli takımımıza ekran başından destek verebilecek. Mücadele, Türkiye saatiyle 19.30'da başlayacak ve yaklaşık 2 saat sürecek.

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

Kadın Milli Takımımız, toplam 12 maç oynayacağı grup aşamasında Çin, Türkiye ve Hollanda'da sahne alacak. İlk 8'e kalan takımlar Polonya'da 23-27 Temmuz tarihleri arasında finallerde mücadele edecek.

1. Hafta – Çin / Pekin

4 Haziran – Fransa vs. Türkiye (07:30)

6 Haziran – Türkiye vs. Tayland (14:30)

7 Haziran – Türkiye vs. Polonya (11:00)

8 Haziran – Çin vs. Türkiye (14:30)

2. Hafta – Türkiye / İstanbul

18 Haziran – Dominik Cumhuriyeti vs. Türkiye (19:30)

19 Haziran – Kanada vs. Türkiye (19:30)

21 Haziran – Güney Kore vs. Türkiye (19:30)

22 Haziran – Türkiye vs. Brezilya (19:30)

3. Hafta – Hollanda / Apeldoorn

9 Temmuz – Hollanda vs. Türkiye (21:30)

11 Temmuz – Çekya vs. Türkiye (21:30)

12 Temmuz – Türkiye vs. İtalya (20:00)

13 Temmuz – Sırbistan vs. Türkiye (21:00)